سینمای چین فیلم چن کایگه را به اسکار فرستاد

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد فیلمساز سرشناس چینی فیلم زندگینامه‌ای "همیشه شیفته" را با بازی لئون لای و ژانگ زی‌یی در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین پارسال داشت. فیلم درباره می لانفنگ، معروفترین ستاره اپرا در چین است که با سفر به خارج از چین و اجرای برنامه در ژاپن، آمریکا و شوروی اپرای پکن را به دیگر کشورها معرفی کرد.

این برای سومین بار پس از "وداع با محبوبم" و "قول" است که فیلمی از کایگه برای حضور در رقابت‌های اسکار معرفی می‌شود. با وجود دو بار نامزدی، تا به حال هیچ نماینده‌ای از سینمای چین برنده اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان نشده است. گرچه سال 2001 "ببر خیزکرده، اژدهای پنهان" آنگ لی به نمایندگی از تایوان به اسکار رفت و جایزه هم برد.

بیشتر شهرت لانفنگ ایستادگی در برابر نیروهای اشغالگر ژاپن است که هنر او را دوست داشتند، اما او حاضر نشد برایشان برنامه اجرا کند. در جلسه نمایش مطبوعاتی "همیشه شیفته" در جشنواره فیلم برلین بسیاری از نمایندگان رسانه‌ها نتوانستند تا پایان این فیلم دو ساعت و نیمی دوام بیاورند و جلسه را ترک کردند.

کایگه 56 ساله از چهره‌های نامدار نسل پنجم سینمای چین است. او در 1993 برای "وداع با محبوبم" جایزه نخل طلایی جشنواره کن را از آن خود کرد و فیلم او در دو رشته نیز نامزد اسکار شد. کایگه با "زمین زرد" اولین فیلم بلند خود سال 1984 یوزپلنگ نقره‌ای لوکارنو را برد. "تار زندگی"، "ماه اغواگر" و "امپراتور و آدمکش" از دیگر فیلم‌های او است.

"همیشه شیفته" برای حضور در میان نامزدهای نهایی بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان هشتاد و دومین دوره مراسم اهدای جایزه اسکار دو رقیب از تایوان و هنگ کنگ دارد که هر دو هم به زبان ماندارین ساخته شده‌اند؛ یکی "شاهزاده اشک‌ها" ساخته یونفان از هنگ کنگ و دیگری "نو پودو ویویر سین تی" لئون دای از تایوان.

مهلت ارسال فیلم به بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان اسکار 2010 روز اول اکتبر به پایان می‌رسد و اسامی نامزدهای این رشته به همراه دیگر نامزدها روز هفتم فوریه اعلام می‌شود. هشتاد و دومین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار هفتم مارس 2010 در کداک تیه‌تر هالیوود برگزار می‌شود.