به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فرزند چن کایگه که در آمریکا متولد شده بود با تغییر تابعیت آمریکایی خود به تابعیت چین، مسیر تقویت حرفه‌ای خود را در سرزمین اجدادی‌اش سریع‌تر طی می‌کند.

این اقدام در حالی صورت گرفته که افکار عمومی چین نسبت به تابعیت چهره‌های مشهور حساسیت دارد و اوایل امسال کلویی ژائو کارگردان برنده اسکار به دلیل اظهار نظرهایی که پیشتر درباره تابعیت چین انجام داده بود، با تحریم روبه‌رو شد.

استودیوی کایگه با اعلام این خبر افزوده است که پس از چندین سال انتظار، سرانجام درخواست تغییر تابعیت این مرد جوان اجابت شد و وی به صورت رسمی شهروند چین محسوب می‌شود و همچنان از انرژی خود برای کمک به سرزمین مادری‌اش استفاده می‌کند.

در صنعت سرگرمی چین در سال‌های اخیر شماری از چهره‌ها تابعیت خود را تغییر داده‌اند از جمله کونگ لی و جت لی که اکنون سنگاپوری محسوب می‌شوند و خود چن کایگه که تابعیت آمریکا را دارد.

چن کایگه ۶۸ ساله از کارگردان‌های کهنه‌کار چین و از چهره‌های موثر در نسل پنجم سینما است که با اولین فیلمش «زمین زرد» در سال ۱۹۸۴ با اقبال جهانی روبه‌رو شد و سال ۱۹۹۳ نخل طلای کن را برای «خدا نگه‌دار دلبند من» دریافت کرد و در ۲ سال اخیر فیلم‌های سیاسی برای گرامیداشت حزب کمونیست ساخته است.

پسر وی که ۲۱ ساله است و در آمریکا متولد شده و همواره در فیلم‌های پدرش حضور داشته در فیلم «اسطوره گربه شیطانی» دستیار وی بود. وی سال ۲۰۱۹ در فیلم تبلیغاتی پدرش «مردم من، کشورمن» بازی کرد و همان زمان با نقدهایی روبه رو شد که در فیلمی که درباره ارزش‌های چینی است بازیگری با تابعیت آمریکا نباید بازی کند.

اکنون حداقل ۳ پروژه در فهرست کارهای در دست تولید چن کایگه وجود دارد که باید سال آینده شروع شوند و نام فرزند این کارگردان به عنوان بازیگر در آنها به چشم می‌خورد. یکی از آنها درامی رمانتیک است و ۲ فیلم دیگر درباره جنگ با کره هستند.