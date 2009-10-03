معادن متروکه مازندران احیاء می شوند

مرتضی هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر در سوادکوه با اشاره به وجود 170 واحد صنعتی بهره برداری شده در دو شهرک صنعتی و یک ناحیه صنعتی سوادکوه خاطرنشان کرد: 200 واحد صنعتی در سوادکوه در حال ساخت است که با بهره برداری از آنان مشکل اشتغال این شهرستان برطرف خواهد شد.

به گفته وی، مازندران در ذخایر چهار سنگ معدنی فلورین، پوکه معدنی، زغال سنگ و گرانیت رتبه های برتر کشور را دارد و می تواند منابع خوبی برای سرمایه گذاران باشد.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران به احیای کک سازی سواد اشاره کرد و گفت: این کارخانه با ظرفیت 300 هزار تن کک در سال نیاز به 700 هزار تن زغال خواهد داشت که با این امر کلیه معادن متروک استان باید فعال شوند.

وی افزود: ظرفیت تولید زغال سنگ در مازندران 120 هزار تن است و با این شرایط معادن استانهای همجوار نیز باید فعال شوند.

هاشم پور به صدور موافقت نامه اصولی شهرک خصوصی تخصصی فولاد در سواد کوه اشاره کرد و اظهار داشت: با راه اندازی کک سازی سواد کوه مواد خام تولید فولاد نیز در منطقه فراهم خواهد شد.

وی در خصوص ایجاد شهرک صنعتی در جدید در سواد کوه نیز گفت : این شهرک در یک سال اخیر در مرحله مکان سنجی به سر می برد و در حال حاضر منطقه آن شناسایی شده و نیازمند همکاری مردم سوادکوه است.

هاشم پور در ادامه با بیان به ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص تجربه اقتصاد بدون نفت و تاثیر آن در تدوین قانون برنامه پنجم اشاره کرد و یادآور شد: صندوق توسعه نفت در راستای ایجاد زیر ساخت ها و کاهش اتکا به نفت در برنامه پنجم در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود:‌ب ا هزینه کامل درآمدهای نفتی در زیرساخت ها و خروج این درآمد از بودجه، کشور باید بدون نفت اداره شود که این امر لازمه توجه به صنعت در برنامه پنجم را دو چندان می کند.

هاشم پور تصریح کرد:‌ با همکاری مسئولین استان و نمایندگان مازندران در مجلس تلاش های بسیاری در خصوص توجه ویژه به توسعه صنعتی مازندران در فرایند تدوین قانون پنجم توسعه می شود.

وی بیان داشت: چند دهه اخیر مهمان لوله های نفت بودیم و در حال حاضر این میهمانی به پایان رسیده است.

هاشم پور قرار گرفتن در حوزه کشورهای CIS را از پتانسیل های مازندران دانست و یادآور شد: ‌قرار گرفتن در نوار ساحلی، نوار مرزی و جاده های مواصلاتی از دیگر تواناییهای مازندران است که از نیازمندیهای سرمایه گذاری نیز است.