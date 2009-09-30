اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رقابتهای لیگ برتر بانوان کشور که از روز جمعه در ورزشگاه 15 هزار نفری سنندج آغاز شده است با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد.

در نخستین دیدار تیم شن سای ساوه با نتیجه یک بر صفر عقاب مازندران را شکست داد و آذرخش هرمزگان نیز چهار بر صفر تیم تربیت کردستان میزبان این دوره از مسابقات را از پیش روی برداشت .

تیم اوج نصر فارس در سومین دیدار به مصاف فرآورده های بتنی قدرتی نوشهر رفت و این تیم را سه بر صفر مغلوب کرد و در دیدار چهارم ملوان بندرانزلی نیز سه بر صفر تیم پالایش گاز ایلام را مغلوب کرد. تیم ملوان بندرانزلی و شن سای ساوه تاکنون هر دو بازی خود را برده اند و تیم تربیت کردستان نیز در دو بازی خود متحمل شکستهای سنگینی شده است. تیم کردستان قهرمان مسابقات کاراته ارتش کشور شد مسابقات قهرمانی کاراته نیروهای زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با قهرمانی تیم کردستان در سنندج به پایان رسید. در این مسابقات که با حضور 39 تیم از یگانهای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی کشور در مجموعه ورزشی آزادی سنندج برگزار شد، تیم کردستان عنوان اول را به خود اختصاص داد

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در پایان چهار روز برگزای این رقابتها تیم لشگر 28 پیاده کردستان با کسب سه مدال طلا و یک برنز در مجموع تیمی بر سکوی نخست ایستاد

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پس از تیم کردستان تیم هوانیروز عنوان دوم این مسابقات را از آن خود کرد و عنوان مشترک این مسابقات به صورت مشترک به لشکر 84 خرم آباد و لشکر 30 گرگان رسید

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نفرات برتر این مسابقات نیز پس از شرکت در اردوهای آمادگی در مسابقات قهرمانی ارتش و نیروهای مسلح شرکت خواهند کرد

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گردهمایی روسای هیئتهای ورزشی شهرستان سنندج برگزار شد

نخستین گردهمایی روسای هیئتهای ورزشی شهرستان سنندج با حضور مدیرکل تربیت بدنی استان کردستان، فرماندار سنندج و روسای هیئتهای ورزشی این شهرستان در سرسرای اجتماعات اداره کل تربیت بدنی در سنندج برگزار شد

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در این جلسه رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان سنندج با اشاره به فعالیت 26 هیئت ورزشی در این شهرستان گفت: 13هیئت ورزشی در شهرستان سنندج غیر فعال و فاقد سرپرست و مسئول است که نیاز به مساعدت اداره کل استان برای فعال کردن این تعداد هیئت است

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فرماندار سنندج نیز نهادینه کردن فرهنگ ورزش در جامعه به منظور تامین و حفظ سلامتی افراد را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: تقویت و ترویج فرهنگ ورزش نیازمند یک نگاه فرابخشی دستگاه های اجرایی است

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محمد تقی حیدری عرصه ورزش را بسیار وسیع و گسترده و مخاطبان آن را نیز آحاد مختلف مردم دانست و افزود: تنها یک دستگاه نمی تواند تولیت این عرصه مهم را بر عهده بگیرد بلکه نیازمند همکاری و تعامکل جدی سایر دستگاه ها است