زمان صید ماهی از دریای مازندران بیستم مهر ماه اعلام شد

حسن حبیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : بر اساس ابلاغیه شیلات کشور صیادان مازندران می توانند تورهای خود را بیستم مهرماه در خزر برای صید ماهی در دریا پهن کنند.

وی به صید ماهیان استخوانی در فصل صید پارسال در مازندران اشاره کرد و گفت: چهارهزار صیاد عضو 53 شرکت تعاونی صیادی مازندران پارسال هفت هزار و 882 تن ماهی صید کردند.

مدیرکل شیلات مازندران با بیان اینکه شش هزار و 773 تن از ماهیان صید شده سال پیش ماهی سفید بوده است، تصریح کرد: پیش بینی می شود امسال 10 هزار و 800 تن ماهیان استخوانی از دریای مازندران صید شود.

حبیب نژاد به فعالیتهای شیلات مازندران برای افزایش تولید و حفظ ذخایر در دریای خزر اشاره کرد و گفت: اصلاح و لایروبی رودخانه ها به منظور تکثیر طبیعی، رهاسازی میلیونها قطعه بچه ماهی و ایجاد زیستگاه های طبیعی برای آبزیان از جمله اقدامات اساسی است.

وی از همه صیادان خواست تا ضمن رعایت قوانین و مقرارات صید و صیادی شیلات مازندران را در اجرای مدیریت صید یاری کنند.

در استان مازندران 340 کیلومتر ساحل در طول دریای خزر وجود دارد.