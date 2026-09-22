صادرات آبزیان به کشورهای منطقه؛ ذخایر دریایی کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، نیما حسین زاده ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های تولید و عرضه آبزیان در کشور اظهار کرد: نظارت‌های بهداشتی بر فرآیند عرضه و فروش آبزیان بر عهده دامپزشکی است و موضوع صید و عرضه گونه‌های غیرمجاز نیز از سوی شیلات مورد نظارت قرار می‌گیرد تا از صید ماهیان در فصل ممنوعه و عرضه گونه‌های غیرمجاز جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه بازار ماهی برخلاف برخی محصولات پروتئینی از الگوی قیمت‌گذاری ثابت برخوردار نیست، افزود: قیمت ماهی بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود و شیلات مستقیماً قیمت‌گذاری نمی‌کند.

مدیرکل شیلات مازندران ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های مهم بازار آبزیان، تنوع بالای محصولات از نظر قیمت و کیفیت است؛ به گونه‌ای که خانواده‌ها با توان اقتصادی متفاوت می‌توانند از انواع ماهی و دیگر آبزیان به عنوان یک منبع پروتئین سالم استفاده کنند.

وی با اشاره به طیف قیمت آبزیان در بازار گفت: در حال حاضر انواع ماهی با قیمت‌های متفاوت عرضه می‌شوند و این تنوع از ماهیان با قیمت‌های پایین‌تر تا ماهیان قزل‌آلا و گونه‌های خاویاری را شامل می‌شود. همین موضوع امکان دسترسی طیف گسترده‌ای از خانوارها به پروتئین سفید را فراهم کرده است.

ترویج مصرف ماهی از مدارس آغاز می‌شود

این مسئول با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای افزایش مصرف آبزیان در جامعه، از برگزاری نشستی با مسئولان آموزش و پرورش مازندران خبر داد و گفت: روز پنجشنبه نشستی با حضور مدیرکل آموزش و پرورش، رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان برگزار می‌شود و هدف آن ترویج مصرف آبزیان در مدارس است.

حسین زاده افزود: در این نشست قرار است تفاهم‌نامه‌ای برای ترویج مصرف آبزیان در مدارس استان به امضا برسد و همکاران شیلات در زمینه غذای سالم، از جمله تهیه و طبخ ماهی، برنامه‌های آموزشی و ترویجی را در مدارس دنبال کنند.

مدیرکل شیلات مازندران با بیان اینکه فرهنگ مصرف ماهی باید از دوران کودکی شکل بگیرد، تصریح کرد: اگر کودکان از سنین پایین با مصرف ماهی و فواید آن آشنا شوند، این فرهنگ به خانواده‌ها نیز منتقل خواهد شد و در بلندمدت می‌تواند به افزایش مصرف آبزیان در جامعه کمک کند.

کاهش ذخایر دریای خزر و ضرورت احیای رودخانه‌ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش درآمد صیادان، اظهار کرد: از سال‌های گذشته تاکنون میزان صید در دریای خزر کاهش قابل توجهی داشته و یکی از عوامل مهم آن، کاهش ذخایر آبزیان است.

این مسئول افزود: بخش قابل توجهی از ماهیان اقتصادی دریای خزر برای تکثیر و زادآوری به رودخانه‌ها وابسته هستند، اما احداث سدها، آلودگی رودخانه‌ها و تغییر بستر رودخانه‌ها موجب آسیب به مناطق طبیعی زادآوری ماهیان شده است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی بخش مهمی از تکثیر ماهیان به صورت مصنوعی و از طریق مراکز بازسازی ذخایر انجام می‌شود تا بخشی از کاهش ذخایر طبیعی جبران شود.

نیاز به اعتبار برای تعدیل صیادان

مدیرکل شیلات مازندران همچنین با اشاره به برنامه‌های حمایتی از جامعه صیادی گفت: در سال ۱۴۰۰ مصوبه‌ای برای اختصاص اعتبار به استان‌های شمالی وجود داشت که بر اساس آن مبالغی به گیلان و گلستان اختصاص یافت، اما مازندران نتوانست سهم مورد نیاز خود را دریافت کند.

وی با بیان اینکه اکنون اعتبار بیشتری برای اجرای طرح تعدیل صیادان مورد نیاز است، گفت: برآورد فعلی برای اجرای این طرح حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است و در صورت تأمین اعتبار می‌توان تعداد بهره‌برداران را متناسب با ظرفیت اقتصادی مناطق ساماندهی کرد.

او افزود: کاهش تعداد بهره‌برداران در برخی مناطق می‌تواند موجب افزایش سهم درآمدی صیادان باقی‌مانده و اقتصادی‌تر شدن فعالیت صیادی شود.