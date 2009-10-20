شرایط برای برگزاری جشن موسیقی مناسب نیست

سخنگوی خانه موسیقی با بیان این مطلب با اشاره به سخن شهبازیان که برگزار نشدن جشن خانه موسیقی را به عدم توانایی این نهاد ربط داده بود به خبرنگار مهر گفت : ما در 9 سال گذشته جشن خانه موسیقی را به خوبی برگزار کرده ایم به طوری که همه اعضای خانه موسیقی و مردم نیز از برگزاری این جشن ها راضی بوده اند به خصوص در سال گذشته که جشن به شکل مفصل تری و با کنسرت استاد شجریان، ارکستر ملی و گروه کامکارها همراه بود.

وی همچنین تصریح کرد: عدم برگزاری جشن حتما به ضرر موسیقی نیست چرا که به نظر من اول باید دید جشن در چه شرایطی قراراست برگزار شود و آیا این جشن در وضعیت فعلی مناسب است یانه وچه بهترکه منتقدان برگزار نشدن جشن به این موضوع هم اشاره ای بکنند.

پیرنیاکان با اشاره به این ادعا که اعضای خانه موسیقی هر گونه بخواهند عمل می کنند وبه خرد جمعی کاری ندارند گفت : اعضای خانه موسیقی به طور گسترده در انتخابات شرکت می کنند و اعضای هیئت مدیره کانون ها را انتخاب می کنندو سپس طبق اساسنامه خانه موسیقی این افراداز طریق مجمع عمومی اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی را انتخاب می کنند با این وصف من متاسفم که بعضی ها اینگونه صحبت می کنند چرا که بعضا خود این افراد از اعضای پیوسته کانونها هم هستند و حتی کاندیدای هیئت مدیره خانه موسیقی نیز بوده اند که موفق به انتخاب نشده اند.





وی همچنین گفت: اگر ما به گذشته خانه موسیقی نگاه کنیم کارهای زیادی از جمله بیمه کردن اعضاء، نقل و انتقال ملک خانه موسیقی، ایجاد شعبات شهرستان، موضع گیری درباره منافع اهالی موسیقی، به ثبت رساندن ردیف های موسیقی ایرانی و بسیاری کارهای دیگر انجام شده که هر کدام به تنهایی قابل تقدیر است.



عضو هیئت مدیره نوازندگان موسیقی سنتی

در پایان افزود: برخی افراد که شاید حال نداشته باشند تا از خانه بیرون بیایند و از فعالیت های انجام شده مطلع شوند بهتر است یک روز وقت بگذارند تا در مورد فعالیت های صورت گرفته با آنها صحبت کنیم. به گمان من این درست نیست که با قضاوتهای نادرست همه زحمت های خانه را زیر سئوال ببریم.