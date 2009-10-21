اعزام تیم کوهنوردی مازندران به قله 6600 متری اورست

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید معین شجاعی لنگریدر جمع خبرنگاران در محل هیئت کوهنوردی استان در ساری افزود: سرپرستی این تیم توسط بنده به عنوان رئیس هیئت و با مربیگری خیرالله امانی به همراه تیم 12 نفره کوهنوردی از مازندران خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: بیش از 10 مورد تست کوهنوردی به قلل و کوه های بلند دماوند، علم کوه، آزادکوه، سماموس و منطقه طالقان با حضور 80 نفر از کوهنوردان استان صورت گرفته که در نهایت 12 نفر برای اعزام به قله اورست مشخص شدند.

رئیس هیئت کوهنوردی مازندران با اشاره به اینکه 40 میلیون تومان برای سفر قریب به یک ماهه به قله مراپیک اورست هزینه می شود، تصریح کرد: هزینه های این سفر توسط برخی ادارات تربیت بدنی شهرستانها، استانداری و تعدادی اسپانسر فراهم شده است.

شجاعی لنگری با بیان اینکه سفر تیم 12 نفره اعزامی مازندران به قله اورست از بامداد جمعه یکم آبان ماه آغاز خواهد شد، یادآور شد: تیم شامگاه جمعه از طریق فرودگاه امام خمینی تهران به کشور نپال و شهر "کاتماندو" سفر خواهد کرد و از آنجا نیز از طریق هلی کوپترهای محلی به سمت منطقه کوهنوردی بیس کمپ مراپیک برای صعود اقدام می کند.

وی در ادامه از اعزام تعداد 60 نفر از کوهنوردان مازندران از آغاز سال جاری به مسابقات برون مرزی کوهنوردی جهان خبر داد و گفت: این هیئت قصد دارد رشته های سنگ نوردی و صعود نوردی را در مازندران فعالتر سازد.

رئیس هیئت کوهنوردی مازندران با اشاره به قدمت 50 ساله فعالیت هیئت کوهنوردی مازندران، وجود تفکرمدیریتی سنتی در گذشته را دلیل اصلی عقب ماندگی در این رشته مفرح دانست و افزود: طی یک سال گذشته توجه جدی تری به رشته ورزشی کوهنوردی در مازندران شده است.

شجاعی لنگری با تاکید بر حمایت بیشتر مسئولان ورزش مازندران از این رشته پرطرفدار خاطرنشان کرد: به رغم اینکه 55 درصد قلل مرتفع کشور در مازندران بوده اما استفاده مردم استان از این ورزش مفرح به مراتب کمتر از سایر استان های کشور است.

وی با اشاره به اینکه نقش رسانه ها در فرهنگ سازی حضور مردم در کوهپیمایی های استان بسیار موثر خواهد بود، افزود: تلاش ما بر این است که در بخش صعود های ورزشی، سنگ نوردی و آموزش کوهنوردان گامهای اساسی صورت گیرد.

رئیس هیئت کوهنوردی مازندران با بیان اینکه در طول 50 سال گذشته فقط 10 دوره آموزشی کوهنوردی در هیئت استان صورت گرفته است، گفت: فقط در کمتر از یک سال اخیر بیش از 80 دوره کوهنوردی برای مربیان و کوهنوردان در مازندران انجام که این دوره ها تا پایان سال به 100 دوره افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه کوهنوردی ورزش مفرح و شادی است، بیان داشت: در صورت حمایت بیشتر مسئولین ورزش استان این رشته به مانند رشته کشتی در عرصه های مختلف استانی، کشوری و جهانی مدال آور و افتخار آفرین خواهد بود.

وی با بیان اینکه هیئت کوهنوردی مازندران در یکسال گذشته در ردیف استان بیست و نهم کشور از لحاظ فعالیتهای کوهنوردی در کشور بوده است، افزود: این روند در مدت 9 ماه اخیر رو به رشد بوده و کوهنوردی مازندران را به سمت تعالی و قهرمانی سوق می دهد.

وی با اشاره به فعالیت 200 گروه کوهنوردی غیرهماهنگ در استان مازندران از آغاز ساماندهی گروه های کوهنوردی در استان خبر داد و گفت: تاکنون پنج هزار کوهنورد بیمه شده سازمان یافته در مازندران شناسایی شده است.

شجاعی با اشاره به اظهارنظرهایی مبنی بر احداث جاده در نزدیکی قله دماوند اظهار داشت: با رایزنی ها و مقاومت های دوستداران کوهنوردی میراث فرهنگی از این اقدام جلوگیری کرده است.

رئیس هیئت کوهنوردی مازندران با بیان اینکه نباید در ارتفاعات علم کوه جاده سازی صورت گیرد افزود: مقرر شد هیئت کوهنوردی مازندران و سازمان میراث فرهنگی استان نسبت به احداث قرارگاه کوهنوردی در قله دماوند اقدام کنند.

وی فعالیت انجمن کوهنوردی استان در شهرستان را نوعی موازی کاری در فعالیتهای هیئت کوهنوردی استان دانست و افزود: هیئت کوهنوردی مازندران در تلاش است فعالیت این انجمن را که با اهداف حزبی و سیاسی از طریق نام انجمن از دستگاه های اجرایی کمک می گیرد، لغو کند.

شجاعی در پایان از فعال شدن سایت اطلاع رسانی هیئت کوهنوردی استان به زودی خبر داد و گفت: 22 برنامه مستند مربوط به کوهنوردی و کوهنوردان از طریق صدا و سیمای مازندران نیز در آینده ای نزدیک پخش خواهد شد.