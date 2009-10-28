به گزارش خبرنگار مهرکتاب ساز شناسی ایرانی تالیف ارفع اطرایی و محمدرضا درویشی است که با هدف برآورده ساختن نیاز های دانش آموزان هنرستان های موسیقی منتشر شده است.



فصل اول کتاب به مطالعه سازهای مورد استفاده در موسیقی ایرانی یا مبتنی بر موسیقی کلاسیک ایرانی اختصاص دارد و در فصل دوم کتاب به مطالعه اجمالی سازهای مورد استفاده در موسیقی اقوام و نواحی ایران می پردازد.



درکتاب ساز شناسی ایرانی ، سازهای ایرانی و محلی نواحی مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند و ویژگی هایی نظیر تکنیک های اجرائی، کوک، دستان بندی، جنس مواد به کار رفته در ساختمان ساز و موقعیت های اجرایی سازها به منظور درک بخش مهمی از سنت موسیقی ایرانی است.

چاپ نخست کتاب ساز شناسی ایرانی در 256 صفحه با کاغذ گلاسه و با عکس های رنگی ، در قطع وزیری به قیمت 12800تومان در دسترس علاقه مندان قرار دارد.