شکست پرسپولیس برابر یاران علی کریمی / اخراج با پیراهن پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار از هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 16:30 دقیقه امروز(شنبه) به قضاوت مسعود مرادی در ورزشگاه آزادی برگزار شد که در پایان تیم فوتبال استیل آذین با نتیجه 2 بر یک حریف خود را شکست داد.

در این دیدار که با حضور نزدیک به 25 هزار تماشاگر برگزار شد، حوار ملا محمد در دقیقه 12 و روی یک ضربه ایستگاهی زیبا دروازه شاگردان حمید استیلی را باز کرد. در ادامه استیل آذین در دقیقه 30 توسط محمد غلامی و روی پاس زیبای علی کریمی به گل تساوی دست یافت.

در نیمه دوم و در شرایطی که پرسپولیس تلاش زیادی برای رسیدن به پیروزی انجام داد، این استیل آذین بود که در دقیقه 90 بازهم روی پاس علی کریمی و ضربه سر افشین چاووشی به پیروزی 2 بر یک دست یافت.

در دقایق پایانی این دیدار علی کریمی که به قضاوت مسعود مرادی اعتراض داشت با دریافت کارت قرمز از بازی اخراج شد. کریمی پس از دور شدن از صحنه درگیری پیراهن استیل آذین را از تن بیرون کرد که زیر آن پیراهن شماره 8 پرسپولیس قرار داشت.

هواداران پرسپولیس با دیدن این صحنه به تشویق علی کریمی پرداختند و وی نیز در حالی که به ابراز احساسات تماشاگران پاسخ می داد راهی رختکن شد.