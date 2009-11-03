راکتور تحقیقاتی تهران می تواند یکی دو دهه دیگر به کار خود ادامه دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جوابیه سازمان انرژی اتمی ایران آمده است: بیان اطلاعات فنی نادرست در غوغای رسانه ای جهانی، تنها مصرف رسانه ای برای غرب داشته و منجر به آسیب رسانی به افکار عمومی می شود.

از این رو جهت روشن نمودن اذهان عمومی به اطلاع می رساند؛ بر اساس آمار منتشره از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال حاضر 248 راکتور تحقیقاتی در جهان فعال و در حال کار است که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها عمری بیش از 35 تا 40 سال دارند.

با توجه به اینکه راکتور تحقیقاتی تهران در گذشته با تمام ظرفیت خود فعالیت نکرده است، تاسیسات جانبی و تجهیزات آن دارای کارکرد قابل قبولی بوده و با آخرین سوخت گذاری که صورت گرفته می تواند تا پایان سال آینده با تمام توان فعالیت نماید، اما برای ادامه کار احتیاج به تامین سوخت جدید دارد.

همچنین در بازدید ومذاکراتی که کارشناسان فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی با مسئولان و کارشناسان پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای داشته اند، اعلام شد که این راکتور می تواند تا یکی دو دهه دیگر به کار خود ادامه دهد.

در خصوص سوخت راکتور تحقیقاتی تهران لازم به ذکر است تاکنون سوختی از طرف سازمان انرژی اتمی برای این راکتور ساخته نشده و سوخت آن در دو نوبت به وسیله کشورهای خارجی (آمریکا و آرژانتین) تامین شده است.

در حال حاضر این راکتور با قدرت حدود 4.5 مگاوات و 5.5 روز کار در هفته، کلیه رادیو داروهای مورد نیاز کشور شامل رادیو داروهای تشخیصی و درمانی را تامین می کند و در مدت کوتاه گذشته موفقیت های زیادی در ارتباط با فعالیت راکتور حاصل شده است.

از دیگر اهداف مهم راکتور تهران علاوه بر تولید رادیوایزوتوپها (پزشکی ، صنعتی و کشاورزی)، آنالیز مواد با حساسیت بسیار بالا و همچنین پژوهشهای بنیادی و آموزش کلیه دانشجویان رشته های علوم و فنون هسته ای دانشگاههای سراسر کشور می باشد.

قابل ذکر است در برخی مصاحبه ها مقدار کیک زرد وارداتی در سالهای گذشته از کشور آفریقای جنوبی عددی نادرست اعلام شده است که مقدار صحیح آن 530 تن بوده و کلیه امور مربوط به آن تحت نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام پذیرفته است.