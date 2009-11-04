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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۰۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تخریب جزئی 31 خانه در بندرعباس/ میزان خسارتها هنوز برآورد نشده است

تخریب جزئی 31 خانه در بندرعباس/ میزان خسارتها هنوز برآورد نشده است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرپرست استانداری هرمزگان گفت: بر اساس گزارشهای ارسالی از تیمهای امداد و نجات 31 واحد مسکونی به طور جزئی و دو واحد مسکونی به طور کامل در محله های کوی ملت و شهرک اندیشه تخریب شده اند.

محمد حسن پرآور در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، در مورد زلزله 4.9 ریشتری بامداد چهارشنبه در شهر بندرعباس گفت: البته این آمار اولیه است و تا کنون برآوردی از خسارتهای مالی زلزله بامداد روز چهارشنبه گزارش نشده است.

وی خاطرنشان کرد: اکیپهای امداد نجات پزشکی و هلال احمر پس از وقوع زلزله بلافاصله در مناطق حادثه دیده حاضر شده و امداد و نجات و انجام کمکهای اولیه به مصدومان را آغاز کردند.

پرآور یادآور شد: زمین لرزه بامداد امروز به دلیل مدت زمان نسبتا زیاد باعث ترس و دلهره در بین مردم شد که خوشبختانه با حضور به موقع تیمهای امداد و نجات آرامش در بین مردم شهر حکمفرما شد.

وی افزود: تا کنون 269 نفر بر اثر استرس و هنگام خروج از واحدهای مسکونی دچار آسیب شده اند و برخی از مصدومین مراجعه کننده صرفا به دلیل ترس از زلزله به مراکز درمانی مراجعه داشته اند.

زلزله ای به بزرگی 4.9 در ابعاد ریشتر ساعت 2 و 56 دقیقه و 49 ثانیه بامداد امروز چهارشنبه بخشهای وسیعی از استان هرمزگان را لرزاند. این زلزله که در جزیره قشم و بندرخمیر نیز احساس شد بخشهایی از بافت قدیمی شهر و منازل مسکونی را تخریب کرده است.

امداد رسانی به آسیب دیدگان همچنان ادامه دارد و تاکنون حدود 300 نفر به دلیل آسیبهای کلی و جزئی به مراکز درمانی مراجعه کردند.

تاکنون گزارشی از کشته شدن فرد یا افرادی در این زلزله نرسیده است اما فضای شهر بندرعباس هنوز حالت عادی ندارد و اغلب مردم همچنان در خیابانها هستند و از ترس تکرار حادثه به منازل خود بازنگشته اند..

کد مطلب 977021

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