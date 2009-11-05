تولید بیش از دو هزار تن عناب در باغهای خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد زاری پیش از ظهر پنج شنبه در جمع کارشناسان جهادکشاورزی استان، سطح باغ‌های استان را بیش از 900 هکتار اعلام کرد و افزود: متوسط عملکرد تولید عناب در هر هکتار حدود دو هزار و 300 کیلوگرم است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی رتبه نخست سطح زیر کشت و تولید عناب را در کشور دارا است، تصریح کرد: این محصول از محصولات مهم اقتصادی بوده و از جایگاه ویژه ‌ای در بین محصولات کشاورزی استان برخوردار است، به طوری ‌که 98 درصد تولید عناب کشور مربوط به خراسان جنوبی است.

زاری تعداد بهره‌ برداران این محصول را هشت هزار و 500 نفر برشمرد و ادامه داد: عناب با توجه به مقاومت زیاد در برابر عوامل محیطی جایگاه خود را در الگوی کشت استان تثبیت کرده و سطح کشت آن رو به افزایش است و با توجه به ارزش اقتصادی بالا، پایین بودن هزینه‌ های تولید و بالا بودن ارزش افزوده به ازای هر مترمکعب آب، به عنوان یکی از محصولات استراتژیک اقتصادی و اقلیمی مطرح است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرح‌ های تحقیقاتی مرتبط با عناب را در دستور کار خود داشته و از سال جاری فاز اول طرح شناسایی گونه ‌های عناب منطقه آغاز شده و در حال انجام است.

عناب بومی مناطق گرمسیر است و کشت آن در شمال آفریقا، جنوب اروپا و نواحی مدیترانه رواج دارد. عناب درختی است که ارتفاع آن تا 8 متر می رسد نوعی از این درخت مستقیم و باریک است و نوعی دیگر بصورت کج و معوج بالا می رود.

برگهای این درخت کوچک، زیبا، شفاف، ‌متناوب و دندانه دار و گلهای آن کوچک و به رنگ سبز مایل به زرد است. میوه این درخت که عناب نامیده می شود به رنگ قرمز و به شکل تخم مرغ و دارای یک هسته و طعم آن کمی شیرین است.

خواص دارویی این میوه بسیار است که مهمترین آن در فصل کنونی صاف کردن سینه و ضد سرفه بودن آن است. همچنین عناب برای پوست و مو و رفع خستگی شدید موثر است.

عناب در هر نوع خاکی پرورش می یابد و نسبت به قلیایی بودن و نمکدار بودن زمین مقاوم است و خراسان جنوبی قطب پرورش عناب ایران محسوب می شود.