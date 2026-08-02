تولید عناب در خراسان جنوبی به سه هزار تن کاهش یافت

محسن اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت باغ‌های عناب استان اظهار کرد: خراسان جنوبی با حدود ۶ هزار هکتار سطح زیر کشت، همچنان بزرگ‌ترین تولیدکننده عناب کشور محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: بیشترین سطح زیر کشت این محصول در شهرستان‌های خوسف، بیرجند، زیرکوه و سربیشه قرار دارد.

وی با بیان اینکه عناب یکی از مهم‌ترین محصولات باغی و اقتصادی استان است، افزود: این محصول علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، ظرفیت بالایی برای فرآوری، ایجاد ارزش افزوده و توسعه صادرات دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: بخش قابل توجهی از درآمد باغداران استان از محل تولید و عرضه عناب تأمین می‌شود.

وی درباره ارقام کشت شده در باغ‌های استان گفت: عمده ارقام موجود شامل رقم سیوجان، ماژان و اکوتیپ‌های محلی است که به دلیل کیفیت مطلوب، سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه و استقبال بازار، بیشترین سطح کشت را به خود اختصاص داده‌اند.

اسفندیاری با اشاره به خسارت‌های وارد شده به باغ‌های عناب ادامه داد: برآوردهای اولیه نشان می‌داد امسال امکان تولید حدود ۱۰ هزار تن عناب خشک در استان وجود دارد، اما وقوع گرمای شدید، طوفان و بادهای خسارت‌زا در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، آسیب گسترده‌ای به باغ‌ها وارد کرد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی، حدود ۷۰ درصد محصول عناب استان بر اثر این عوامل جوی خسارت دیده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: بنابراین پیش‌بینی می‌شود میزان تولید نهایی امسال به حدود سه هزار تن کاهش یابد.

اسفندیاری با تأکید بر اینکه تغییرات اقلیمی و تداوم خشکسالی در سال‌های اخیر باغداران را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است، گفت: حمایت از باغداران، توسعه روش‌های نوین مدیریت باغ، اجرای برنامه‌های مقابله با تنش‌های محیطی و افزایش پوشش بیمه‌ای محصولات کشاورزی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش خسارت‌ها و پایداری تولید این محصول مؤثر باشد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی جنوبی خاطرنشان کرد: با وجود خسارت‌های وارد شده، تلاش می‌شود با اجرای برنامه‌های فنی و حمایتی، جایگاه خراسان جنوبی به عنوان قطب اصلی تولید عناب کشور حفظ شده و زمینه برای افزایش تولید در سال‌های آینده فراهم شود.