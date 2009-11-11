حضور 20 انتشارات برتر حوزه کتاب کودک در نمایشگاه کتاب کودک مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد بعداز ظهر چهارشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: نخستین نمایشگاه کتاب کودک مشهد به مدت 15 روز از یکشنبه 24 آبان ماه در مجتمع فرهنگی غدیر مشهد برگزار می شود.

محمد کاظم دبیری بیان کرد: در حاشیه برگزاری این نمایشگاه، کارگاه های تخصصی و نمایشگاه های عروسکی نیز اجرا می شود و مراسم تجلیل از کتب فصل کودک برای حمایت و تجلیل از ناشران برتر این حوزه و افزایش محتوا و علوم روانشناسی برگزار می شود.

وی درباره انجمن نویسندگان، شاعران و تصویرگران کودک و نوجوان اظهار داشت: برگزاری کارگاه های هفتگی و آموزشی، نشستهای ماهانه برای نقد و تصویر کتاب کودک و اختصاص برنامه به ناشرین کودک از برنامه های این انجمن است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: کتب فصل کودک با 30 درصد تخفیف در این نمایشگاه ارائه می شود.

دبیری اظهار داشت: باید بروی غنی سازی محتوای کتاب کودک، انتخاب سوژه های متفاوت و استفاده از مدل های کارآمد در ارتباط موثر با مخاطب و ترویج گسترش ساختارهای مطالعه و کتاب شناسی انجام شود تا تفکر خلاق در میان کودکان در جامعه افزایش یابد.