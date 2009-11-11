  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۴۵

حضور 20 انتشارات برتر حوزه کتاب کودک در نمایشگاه کتاب کودک مشهد

مشهد - خبرگزاری مهر: همزمان با هفدمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، نخستین نمایشگاه کتاب کودک در مشهد با حضور بیش از 20 انتشارات برتر این حوزه در مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد بعداز ظهر چهارشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: نخستین نمایشگاه کتاب کودک مشهد به مدت 15 روز از یکشنبه 24 آبان ماه در مجتمع فرهنگی غدیر مشهد برگزار می شود.

محمد کاظم دبیری بیان کرد: در حاشیه برگزاری این نمایشگاه، کارگاه های تخصصی و نمایشگاه های عروسکی نیز اجرا می شود و مراسم تجلیل از کتب فصل کودک برای حمایت و تجلیل از ناشران برتر این حوزه و افزایش محتوا و علوم روانشناسی برگزار می شود.

وی درباره انجمن نویسندگان، شاعران و تصویرگران کودک و نوجوان اظهار داشت: برگزاری کارگاه های هفتگی و آموزشی، نشستهای ماهانه برای نقد و تصویر کتاب کودک و اختصاص برنامه به ناشرین کودک از برنامه های این انجمن است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: کتب فصل کودک با 30 درصد تخفیف در این نمایشگاه ارائه می شود.

دبیری اظهار داشت: باید بروی غنی سازی محتوای کتاب کودک، انتخاب سوژه های متفاوت و استفاده از مدل های کارآمد در ارتباط موثر با مخاطب و ترویج گسترش ساختارهای مطالعه و کتاب شناسی انجام شود تا تفکر خلاق در میان کودکان در جامعه افزایش یابد.

کد مطلب 981540

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها