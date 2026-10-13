۱۰ نقطه در شمال پاکدشت در معرض سیلاب است؛ شهردار: نیروها آماده باش اند

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان شکرزاده، شهردار پاکدشت و دبیر ستاد مدیریت بحران این شهرستان، می‌گوید، ۱۰ نقطه حادثه‌خیز در شمال پاکدشت شناسایی شده است.

به گفته او، با توجه به هشدارهای هواشناسی درباره افزایش احتمالی بارش‌های پاییزی، همه نیروهای خدمات‌رسان شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان در آماده‌باش هستند.

آقای شکرزاده به خبرنگار مهر گفت: موقعیت جغرافیایی پاکدشت و احتمال جاری‌شدن روان‌آب و سیلاب از ارتفاعات، اقدام‌های پیشگیرانه را ضروری کرده است.

او باز نگه داشتن راه‌های ارتباطی، به‌ویژه جاده امام رضا، را از اولویت‌های مدیریت بحران در صورت وقوع سیلاب خواند.

به گفته او، هدف این است که تردد بین‌شهری مختل نشود و امدادرسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.

دبیر ستاد مدیریت بحران پاکدشت اقدام‌های پیش‌بینی‌شده را این‌گونه برشمرد: لایروبی انهار و کانال‌های هدایت آب‌های سطحی، شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز، ایمن‌سازی درختان و تجهیزات شهری، و تشکیل تیم‌های عملیاتی و واکنش سریع.

او هشدار داد، ممکن است حوادث فراتر از پیش‌بینی‌ها رخ دهد و بر هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تأکید کرد.

شکرزاده از شهروندان خواست هنگام سیلاب یا وزش باد شدید از تردد غیرضروری پرهیز کنند و وسایل روی بالکن‌ها و پشت‌بام‌ها را ایمن کنند.