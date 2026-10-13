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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

گلایه از رفتارهای دوگانه در قبال حجاب؛ حکمرانان اقدام کنند

گلایه از رفتارهای دوگانه در قبال حجاب؛ حکمرانان اقدام کنند

شاهرود- امام جمعه شاهرود گفت: مردم از برخی رفتارهای دوگانه در ادارات و اماکن در خصوص افراد بی حجاب گلایه دارند که لازم است حکمرانان به این امر ورود کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در نشست شورای فرهنگ عمومی شاهرود همزمان با صبح سه شنبه در حسینیه دفتر خود خواستار برخورد جدی با پدیده بی حجابی در شهرستان شد.

وی با بیان اینکه مردم دغدغه مند شاهرود در این خصوص گلایه دارند افزود: رفتار برخی ادارات بعضا با افراد بی حجاب که حالت دوگانه ای دارد برای مردم سبب گلایه است.

امام جمعه شاهرود ادامه داد: بعضا در برخی ادارات و اماکن خدمات به بی حجاب ها روان تر هم ارائه می شود که این رفتار پذیرفته نیست.

امینی با بیان اینکه حکمرانان برای این امر اقدام کنند تاکید کرد: عدم کارامدی حکمرانان در این حوزه پیامدهایی دنبال خواهد داشت.

وی افزود: ما همواره به دنبال آرامش و همگرایی و وحدت هستیم اما نیاز است که حکمرانان و مسئولان هم در قبال این موارد حساسیت داشته باشند.

کد مطلب 6976516

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