گلایه از رفتارهای دوگانه در قبال حجاب؛ حکمرانان اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در نشست شورای فرهنگ عمومی شاهرود همزمان با صبح سه شنبه در حسینیه دفتر خود خواستار برخورد جدی با پدیده بی حجابی در شهرستان شد.

وی با بیان اینکه مردم دغدغه مند شاهرود در این خصوص گلایه دارند افزود: رفتار برخی ادارات بعضا با افراد بی حجاب که حالت دوگانه ای دارد برای مردم سبب گلایه است.

امام جمعه شاهرود ادامه داد: بعضا در برخی ادارات و اماکن خدمات به بی حجاب ها روان تر هم ارائه می شود که این رفتار پذیرفته نیست.

امینی با بیان اینکه حکمرانان برای این امر اقدام کنند تاکید کرد: عدم کارامدی حکمرانان در این حوزه پیامدهایی دنبال خواهد داشت.

وی افزود: ما همواره به دنبال آرامش و همگرایی و وحدت هستیم اما نیاز است که حکمرانان و مسئولان هم در قبال این موارد حساسیت داشته باشند.