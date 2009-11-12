دریافت پول از متقاضیان تهیه نقشه توسط سازمان نظام مهندسی غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، پیرو شکوائیه‌ ها و اعتراضات متعدد مردمی و نامه رئیس دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات استانداری یزد مبنی بر اخذ وجوه اضافی توسط سازمان نظام مهندسی از متقاضیان تهیه نقشه با عنوان پنج درصد حق ‌الزحمه طراحی و دو در هزار حق ‌الزحمه مجری، اداره کل بازرسی استان یزد با تشکیل پرونده موردی نسبت به بررسی موضوع اقدام کرد.

در بررسی ‌های صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره کل مشخص شد که سازمان نظام مهندسی استان یزد از ابتدای سال 86 مبالغ پنج درصد حق‌ الزحمه طراحی سهم سازمان و دو در هزار حق‌الزحمه مجری سهم سازمان را از متقاضیان تهیه نقشه اخذ می‌ کند این در حالیست که به استناد ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374) مبالغ مذکور باید از مهندسان طراح و مجری دریافت شود اما از آنجا که اخذ این مبالغ از متقاضیان و مراجعان به سازمان نظام مهندسی سهل ‌الوصول تر بوده، از آنها اخذ شده است.

در این راستا به منظور رسیدگی به تخلفات سازمان نظام مهندسی استان یزد و استرداد مبالغ غیرقانونی اخذ شده از متقاضیان تهیه نقشه، موضوع طی گزارشی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد که پس از رسیدگی به موضوع در شعبه چهارم تخصصی تعزیرات حکومتی یزد، تخلف انتسابی محرز و مسلم شد و ضمن محکوم کردن آن، سازمان نظام مهندسی به پرداخت جریمه‌ ای به میزان 10 میلیارد و 640 میلیون و 461 هزار و 15 ریال و ممهور کردن پروانه آن سازمان به مهر تخلف اول، موظف شد.

سازمان نظام مهندسی استان یزد همچنین موظف شد نسبت به استرداد وجوه مذکور به تمامی شکات حقیقی و حقوقی اقدام کند.