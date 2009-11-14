اولین المپیاد ورزشی سراسری بانوان وزارت نفت در ساری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین المپیاد ورزشی بانوان بالای 26 سال وزارت نفت با شعار "ورزش بانوان؛ زیبایی زندگی، نشاط خانواده" با حضور 600 تن از ورزشکاران برتر سراسر کشور از امروز شنبه 23 آبان ماه آغاز شده و تا چهارشنبه 27 آبان ماه پیگیری خواهد شد.

این رقابتها با نظارت دفتر کل ورزش وزارت نفت و در 9 رشته ورزشی بسکتبال، والیبال، شطرنج، شنا، پینگ پنگ، بدمینتون، تنیس خاکی، طناب کشی و تیراندازی در مجتمع فرهنگی ورزشی محمود آباد وزارت نفت برگزار خواهد شد.

برنامه برگزاری این رقابتها بدین شرح است:

جمعه 22 آبان ماه: ورود تیم های بسکتبال و والیبال به محمود آباد

شنبه 23 آبان ماه: آغاز رقابتهای دو رشته والیبال و بسکتبال

یکشنبه 24 آبان ماه: ادامه رقابتها

دوشنبه 25 آبان ماه: آغاز رقابتهای 7 رشته (شطرنج، شنا، پینگ پنگ، بدمینتون،تنیس خاکی، طناب کشی، تیراندازی)

سه شنبه 26 آبان ماه: ادامه رقابتها

چهارشنبه 27 آبان ماه: برگزاری دیدارهای فینال و رده بندی، ساعت 20 تا 22 برگزاری مراسم اختتامیه در مجموعه فرهنگی ورزشی محمود آباد

مراسم افتتاحیه این المپیاد ورزشی با حضور مسئولان این وزارتخانه ساعت 9-12 روز دوشنبه 25 آبان ماه در سالن چند منظوره مجتمع فرهنگی ورزشی محمود آباد برگزار خواهد شد.