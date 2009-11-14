یادواره شهدای اصناف کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار سرتیپ پاسدار مجید مشایخی شامگاه جمعه در یادواره شهدای اصناف استانهای خراسان افزود: قطعا اصناف ما نقش بسزایی را در تاریخ انقلاب و ایران، حمایت از عزت، حرکتهای مردمی و پرچم دار انقلاب و نهضت اسلامی داشتند و نیز در اعتصابات شرکت کرده و نقش بسزایی نیز در شکستن کمر رژیم منحوس پهلوی داشتند که در این راستا باید همواره آنها را یاد کرد.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور گفت: عموم مردم و اصناف خراسان نیز در هشت سال دفاع مقدس نقش بسزایی را در انقلاب و تاریخ انقلاب داشته اند به طوری که نام رزمندگان استان خراسان همواره بر زبانها بود.

وی با اشاره به جهاد استان خراسان خاطرنشان کرد: یکی از نقاط عطف جهاد خراسان پل بعثت است که بر روی اروند رود زده شد و هنوز هم زبان زد همه است.

سردار مشایخی در ادامه با اشاره به نسل جوان تصریح کرد: باید مانند شهدا برای نشان دادن راه سعادت و خوشبختی، جوانان را با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا کرد.

وی در ادامه از اصناف خواست تا عکسهای دوران دفاع مقدس خود را به مجامع و اتحادیه ها تحویل دهند و افزود: از شما می خواهم تا عکسها و خاطرات خود را به مجامع و اتحادیه ها تحویل دهید و نیز از خانواده های شهید هم می خواهم عکس و وصیت نامه شهیدان را به مجامع و اتحادیه ها تحویل دهند تا در قالب مجموعه ای که در حال ایجاد است، گنجانده شود.

مشایخی در پایان گفت: تا کنون شهدای اصناف شناسایی شدند و به زودی یادواره شهدای اصناف کشور در تهران برگزار خواهد شد.