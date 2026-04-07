به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مصلح ظهر سه شنبه در نشست با معتمدین اصناف و اتحادیه ها پیرامون مقاومت مردمی و پشتیبانی از رزمندگان جنگ تحمیلی سوم در اداره صمت شهرستان با تأکید بر نقش اثرگذار اصناف در تحولات اجتماعی و حمایت از ارزشهای انقلاب اسلامی، بر ضرورت حضور آگاهانه و مسئولانه فعالان صنفی در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش تاریخی بازار و اصناف در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و سالهای دفاع مقدس اظهار کرد: اصناف همواره از پشتوانههای مهم مردمی برای نظام اسلامی بودهاند و در دوران دفاع مقدس نیز با تأمین نیازهای جبههها، کمکهای مردمی و حمایتهای مادی و معنوی، سهمی قابل توجه در پشتیبانی از رزمندگان اسلام ایفا کردند.
امام جمعه دشتستان با بیان اینکه امروز نیز حفظ روحیه همبستگی و حمایت از آرمانهای انقلاب ضروری است، افزود: حضور منسجم، آگاهانه و مسئولانه اقشار مختلف مردم از جمله اصناف در تجمعات و برنامههای حمایتی، نمادی از وحدت و پشتیبانی مردم از ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.
حجتالاسلام مصلح همچنین از معتمدان اصناف و اتحادیهها خواست با تقویت همدلی و تعامل، زمینه مشارکت گستردهتر فعالان صنفی در برنامههای فرهنگی، اجتماعی و ملی را فراهم کنند.
در ادامه این نشست، جمعی از معتمدان اصناف و اتحادیههای شهرستان دشتستان نیز به بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود درباره تقویت نقش اصناف در فعالیتهای اجتماعی و حمایت از برنامههای فرهنگی و ارزشی پرداختند.
