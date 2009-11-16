پیام معاون سینمایی به چهارمین جشنواره فیلم کوثر

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام معاون امور سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره فیلم کوثر به این شرح است: کوثر به معنای نعمت بسیار و چشمه‌ای در بهشت برین است. کوثر مصداقش فاطمه زهرا(س) است که ذریه‌ای نورانی و پربرکت به جهان اسلام ارزانی داشته است.

کوثر شکرانه نعمات الهی است که حی سبحان به خاندان عترت هدیه داده تا چراغ و آب و آیینه را برافروزند و در زلالی تصویر آن حقیقت حکمت و معرفت را عیان سازند. در روند کمال‌طلبی بشری، زن شور و شوق بهجت‌آفرین هستی است که به تکاپوی خود گهواره حکمت و کمال را می‌جنباند و به برکت زایش و پرورش تجلی‌بخش هستی می‌گردد و نمادی از خلقت را به منصه ظهور می‌رساند.

رهیافت بنیادی آدمی به جوهره هستی و دستیابی به ساحتی فراتر از ماده و نیل به بهشت ازلی در دامان پرمهر مادری است که رستگاری را نوید می‌دهد. زن در مرکزیت نظام جامعه سرچشمه‌ای است که هندسه روح را قوام می‌بخشد. در هیچ دین و آئینی به حد و مرتبت شریعت اسلام جایگاه و منزلت زن در مقام رفیع و والای عزت و سلامت قرار نگرفته است.

ترسیم نقش زنان اسوه از تاریخ صدر اسلام تاکنون گویای آن است که این شریعت مبین در عین تفاوت با مردان نه تنها هیچ تبعیضی را برای مقام زنان قائل نبوده بلکه نقش حیات‌بخش اجتماعی، تعلیمی و تربیتی و بسترسازی فرهنگی زنان را به تأسی از فرهنگ غنی و انسان‌ساز اسلام مورد تأیید و تأکید بسیار قرار داده است. چندان که تحکیم بنیاد خانواده به عنوان رکن رکین هر جامعه‌ای در گرو سلامت و منزلت زنان است.

هویت زن ایرانی مسلمان هم‌اکنون در بوته تاریخ و حوادث عدیده جهان معاصر همواره نهادی از منزلت و اعتبار مقام شامخ اوست که شهود حقیقت در قالب مقام والای انسانی و در شخصیت آنان متجلی است و پا به پای مردان در عرصه هستی تأثیرگذارند.

در عالم هنر نیز روح پویا و خصلت زیبا‌جویانه زنان از منظر کمال حاکی از آن است که طیران احساس و عاطفه آنان به ساحت لایتناهی آسمان هنر بال‌های کمال‌گرایانه خود را گسترانیده و برای نیل به تعالی، افق‌های تازه‌ای را تجربه می‌کنند و برگزاری جشنواره فیلم کوثر گامی سترگ در جهت خودباوری زنان فرهنگ‌ساز و معرفی چهره و سیمای حقیقی آنان در نظام هستی است که جای بسی تقدیر و تشکر دارد.

اینجانب ضمن ارج نهادن به مقام شامخ زنان در عرصه حیات برای همه دست‌اندکاران و برپادارندگان این نهضت فرهنگی خصوصاً زنان هنرمند ایرانی آرزوی توفیق، عزت و سرافرازی دارم.

چهارمین جشنواره فیلم کوثر از 27 تا 30 آبان‌ماه جاری به همت ستاد آیه‌های ایثار و تلاش، معاونت امور سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری تهران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و موسسه مالی و اعتباری قوامین در سینما فلسطین برگزار می‌شود.