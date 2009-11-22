دام زنده جهت ذبح از مرکز مجاز خریداری شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر جعفر عطارباشی صبح یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: جهت حفظ سلامتی شهروندان، با همکاری سازمان میادین شهرداری مشهد در سطح شهر، اماکنی جهت عرضه دام زنده با نصب پرده مشخص شده است که توصیه می شود با توجه به حضور نماینده دامپزشکی در این میادین، شهروندان دام مورد نیاز خود را از این اماکن و از بازار دام مجتمع صنعتی گوشت مشهد، واقع در تپه سلام تهیه کنند.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: با توجه به احتمال بروز برخی بیماری های مشترک از تماس مستقیم با دام زنده اجتناب کرده و هنگام خرید دام زنده دقت کنند تا دام مورد نظر به لحاظ ظاهری سرزنده و بانشاط باشد.

وی در خصوص دیگر علائم سلامت دام زنده افزود: هرگونه ریزش بزاق و اشک و ترشحات چرکی از چشم و دهان، از علائم بیماری دام بوده و هرگونه تورم و یا برجستگی غیرعادی در اندامهای بدن نیز می تواند به بیماری خاصی مربوط باشد.

عطارباشی خاطرنشان کرد: لنگش، لاغری مفرط، چشمهای گود افتاده، اسهال، ادرار خونی، کوبیدن سر به اجسام سخت، دلائل و علائمی از بیماری است که لازم است اینگونه دام ها نیز خریداری نشوند.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: شهروندان از خرید دام هایی با علائم ریختگی پشم که دلیل بر بیماری قارچی - انگلی است نیز باید پرهیز کنند.

وی ادامه داد: تمامی علائم فوق، دلیل بر غیرقابل مصرف بودن گوشت حاصل از دام نیست که این مورد در بازرسی های کارشناسان دامپزشکی مشخص شده و گوشت و آلایش حاصله با توجه معاینات پس از کشتار ممکن است غیرقابل مصرف تشخیص داده شده و معدوم شود.

این مسئول افزود: دامپزشکی متولی بهداشت و سلامت دام و در نهایت تامین کننده و تضمین کننده سلامت فرآورده های خام دامی است که تمامی تلاش های این نهاد در جهت ارتقای بهداشت عمومی و تامین امنیت غذایی است و شرط تحقق این مهم، همکاری شهروندان در جهت اجرا و بکارگیری دستورالعمل های دامپزشکی است.

وی از کلیه شهروندان و خیرین خواست تا با توجه به مخاطرات کشتار دام خارج از کشتارگاه و در منازل و معابر عمومی که خطر انتقال بیماری های خطرناک و مهلکی نظیر تب کریمه - کنگو، سیاه زخم، تب مالت و ... را افزایش داده و علاوه بر موارد یادشده، آلودگی زیست محیطی را در نیز در بر داشته پرهیز کنند.