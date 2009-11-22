بازیکن برزیلی به تیم فوتبال پیکان پیوست / ثبت قرارداد دو بازیکن تهرانی

به گزارش خبرنگار مهر، لوئیس کارلوس بازیکن 28 ساله که پیشینه بازی در لیگ پرتغال و برزیل را دارد، عصر امروز با حضور در هیئت فوتبال استان تهران تا پایان فصل جاری به تیم فوتبال پیکان پیوست.

البته با توجه به اینکه مهدی انوری مسئول نقل و انتقالات هیئت فوتبال استان تهران در مسافرت است، قرارداد وی در دفتر هیئت ثبت شد اما قرار است فردا و با بازگشت انوری به هیئت فوتبال، قرارداد این بازیکن پس از امضا و ثبت نهایی در هیئت فوتبال، به فدراسیون فوتبال ارسال شود.

پیش از این بازیکن برزیلی، علیرضا نیکبخت به تیم فوتبال استیل آذین تهران پیوسته بود. در حال حاضر تنها 2 بازیکن در تعطیلات نیم فصل به تیم‌های تهرانی پیوسته اند.