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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۴۷

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بازیکن برزیلی به تیم فوتبال پیکان پیوست / ثبت قرارداد دو بازیکن تهرانی

بازیکن برزیلی به تیم فوتبال پیکان پیوست / ثبت قرارداد دو بازیکن تهرانی

بازیکن برزیلی که سابقه حضور در لیگ پرتغال را دارد، با عقد قراردادی کوتاه مدت به تیم فوتبال پیکان پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، لوئیس کارلوس بازیکن 28 ساله که پیشینه بازی در لیگ پرتغال و برزیل را دارد، عصر امروز با حضور در هیئت فوتبال استان تهران تا پایان فصل جاری به تیم فوتبال پیکان پیوست.

البته با توجه به اینکه مهدی انوری مسئول نقل و انتقالات هیئت فوتبال استان تهران در مسافرت است، قرارداد وی در دفتر هیئت ثبت شد اما قرار است فردا و با بازگشت انوری به هیئت فوتبال، قرارداد این بازیکن پس از امضا و ثبت نهایی در هیئت فوتبال، به فدراسیون فوتبال ارسال شود.

پیش از این بازیکن برزیلی، علیرضا نیکبخت به تیم فوتبال استیل آذین تهران پیوسته بود. در حال حاضر تنها 2 بازیکن در تعطیلات نیم فصل به تیم‌های تهرانی پیوسته اند.

کد مطلب 988386

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