رونمایی از 113 نقاشی سهراب سپهری در موزه هنرهای معاصر

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که صبح امروز یکشنبه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد محمود شالویی در جمع خبرنگاران گفت: سهراب حق بزرگی بر جامعه هنری دارد و این نقاش و شاعر برجسته معاصر از سرآمدان روزگار ماست و تاثیر این هنرمند بر نسل بعدی هم در نقاشی و هم در شعر بر کسی پوشیده نیست.

وی ادامه داد: از زمان شروع برنامه‌های اولیه برای برگزاری این نمایشگاه کسانی که آثار این هنرمند را در اختیار داشتند اعلام آمادگی کردند و این همکاری حتی به خارج از کشور نیز رسید و کسانی که اثری از سهراب در منزل داشتند به احترام سهراب با هزینه شخصی آن را به موزه هنرهای معاصر تهران ارسال کردند.

به گفته شالویی، نمایشگاه روزنه‌ای به رنگ نهم آذرماه در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح می‌شود و در آن 113 اثر نقاشی سهراب به نمایش درمی‌آید. در کنار این نمایشگاه، همایش بررسی شعر و اندیشه‌های ادبی سپهری نیز با حضور اندیشمندان و اساتید زبان و ادبیات فارسی در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار خواهد شد.

اسماعیل آذر دبیر همایش ادبی سهراب در بخش دیگر این نشست گفت: برای برگزاری همایش سهراب از کسانی دعوت کردیم که از نزدیک سهراب را می‌شناسند و با خلق و خوی و آثار و اندیشه این هنرمند بزرگ آشنا هستند؛ از جمله دکتر مدرس‌زاده که همسایه سهراب بوده است. شالویی، فرهاد طهماسبی و مشفق کاشانی از جمله سخنرانان این همایش ادبی هستند.

یعقوب امدادیان نیز با تشریح جزئیات نمایشگاه روزنه‌ای به رنگ تصریح کرد: هدف از برپایی این نمایشگاه شناساندن سهراب به جامعه و نسل جدید بوده است. پس از گذشت 10 سال از برگزاری اولین نمایشگاه برخی از آثار سپهری در این دوره بیشترین آثار این هنرمند نقاش و شاعر به نمایش گذاشته می‌شود.

وی ادامه داد: در این دوره 17 نقاشی سهراب برای نخستین بار دیده خواهد شد و از بین 113 اثر وی 14 اثر از مجموعه‌داران خارجی به ایران ارسال شده است. همچنین در گردآوری آثار این هنرمند موزه هنرهای معاصر کاشان، کرمان و تعداد زیادی از گالری‌داران با موزه هنرهای معاصر تهران همکاری داشتند.

دبیر نمایشگاه مرور آثار سهراب گفت: در پایان نمایشگاه دو جلد کتاب نیز از آثار سهراب و همایش ادبی چاپ و منتشر می‌شود. ضمن آنکه نمایش فیلم مستند، برگزاری کارگاه و نمایشگاهی از وسایل شخصی سهراب و نمایشگاه عکس دوران زندگی این نقاش و شاعر از دیگر برنامه‌های جنبی نمایشگاه روزنه‌ای به رنگ خواهد بود.

نمایشگاه روزنه‌ای به رنگ با مروری بر آثار سهراب سپهری فردا دوشنبه 9 آذرماه ساعت 16 در محل موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح خواهد شد و این نمایشگاه تا اول بهمن‌ماه میزبان دوستداران سهراب خواهد بود.