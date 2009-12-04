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۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۴۶

مسیل‌های غرب تهران لایروبی و پاکسازی شد

کانال و مسیل‌های غرب تهران به منظور جلوگیری از جاری شدن سیل و بروز حوادث غیر مترقبه پاکسازی لایروبی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 5 با اعلام این خبر گفت: کنترل و جلوگیری از اری شدن سیلاب خطرات ناشی از آبگرفتگی نظارت وکنترل کانال های سرپوشیده و مسیل های منطقه به صورت مستمر در حال انجام است.

وی افزود: بدین منظور با تجهیز اکیپ ویژه لایروبی مسیل ها و کانال های منطقه و همچنین انهار نواحی 7 گانه براساس برنامه زمان بندی شده انجام می شود.

معاون امور شهری منطقه اعلام کرد: در این اقدام 36 هزار متر طول کانال سرپوشیده و همچنین 20 هزار متر طول مسیل در منطقه لایروبی و پاکسازی شد.

وی در پایان تصریح کرد: احداث و بازسازی انهار و حفر چاه های جذبی از دیگر اقداماتی است که به همت معاونت فنی و عمرانی منطقه در راستای هدایت آبهای سطحی اجرا شد.

کد مطلب 994726

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