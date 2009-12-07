عدم هوشیاری مسلمانان عامل تکرار موضوع مناره در سراسر اروپا خواهد بود

رشد اسلام هراسی علیه مسلمانان امریکایی ادامه دارد

براساس گزارشهای منتشر شده بزرگترین گروه حمایت از حقوق مدنی امریکا، تبعیض علیه مسلمانان در امریکا روند رو به رشدی را طی می‌کند و اسلام‌هراسی در این کشور همچنان با هدف تاریک و بی‌اثر جلوه دادن چهره مسلمانان و تلاش آنها برای ادغام در جامعه به کار گرفته می‌شود.

این گروه چهاردهمین گزارش سالانه خود را درباره وضعیت حقوق مدنی مسلمانان در امریکا در اواخر هفته گذشته منتشر کرده است و این گزارش تنها تحقیق سالانه از نوع خود محسوب می شود و ارائه کننده خلاصه‌ای از رویدادهای ضد اسلامی، خشونت، تبعیض و انزجار بوده که در طول سال 2008 علیه مسلمانان صورت گرفته است.

نهاد اعواد از مقامات شورای روابط اسلامی آمریکایی گفت: تعداد کلی مواردی که به شورای روابط اسلامی امریکایی در طول سال 2008 گزارش شده است بیش از 2728 مورد تبعیض یا شکایتهای نقض حقوق مدنی است و این آمار نشان دهنده افزایش 3 درصدی در تعداد موارد گزارش شده در سال 2007 و افزایش 11 درصدی نسبت به موارد سال 2006 است.

به طور کلی 2 ایالت و منطقه کلمبیا 80 درصد این رویدادها را شامل می‌شوند، در این میان ایالت ویرجینیا و واشنگتن دی سی دارای بالاترین درصد رویکردهای ضد اسلامی هستند.

این گزارش با عنوان " در جستجوی ادغام کامل" نشان می‌دهد که مسلمانان به طور مستمر از بازرسی‌های بی‌مورد، نظارت و موشکافی‌های غیر ضروری مقامات رنج می‌برند.

شورای روابط اسلامی امریکایی گزارش سالانه خود را از سال 1995 و انفجارهای اوکلهوما منتشر کرده است، رویدادی که به دنبال آن دادستان ارتباط ثابت نشده‌ای را میان اسلام و خشونت قائل شد و موجبات شکل گیری باورهای نادرست، انزجار و حملاتی را علیه مسلمانان سراسر امریکا که تعداد آنها بین هفت تا هشت نفر تخمین زده می‌شوند ایجاد کرد.

شورای روابط اسلامی امریکایی با ابراز تأسف از این که لحن اسلام هراسانه در حال رشد است در این گزارش آورده است: برخی از افراد یا نهادهای در فهرست ثابت بازرسی‌هایی قرار دارند که تنها هدف آن تیره کرده چهره اسلام است. برخی از افرادی که دارای نفوذ بسیاری هستند از فرضیه کاذب استفاده می‌کنند که دوستی با مسلمانان امنیت ملی را تضعیف کرده یا تبعات دردسرسازی دارد.

این گزارش 43 صفحه ای به انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی از نمونه‌های تعصب و ترویج اسلام‌هراسی در سال 2008 اشاره کرده و اظهارات و اعمال ناشی از اسلام هراسی در سراسر ستادهای انتخاباتی ریاست جمهوری را بر شمرده است. بسیاری از مفسران و رسانه‌های محافظه کار مسرانه تأکید دارند که باراک اوباما فرزند یک مادر مسیحی و یک پدر کنیایی مسلمان بوده که تنها در ظاهر مسلمان تلقی می‌شده است. این گزارش فیلم " وسواس: جنگ اسلام رادیکال علیه غرب" را به‌عنوان یکی از دیگر نمونه‌های تعصب در سال 2008 عنوان کرده است، تا کنون 28 میلیون کپی از این فیلم در 14 ایالت توزیع شده است.

این گروه مدافع حقوق مدنی به رغم رشد روند تعصب علیه مسلمانان باز هم عللی را برای خوشبینی ذکر کرده است که در میان آن می‌توان به کاهش 14 درصدی شکایتهایی ناشی از انزجار در طول سال 2008 اشاره کرد که براساس اظهارات ابراهیم هوپر مدیر ارتباطات این شورا نشان دهنده این است که هنوز هم جایی برای خوشبینی وجود دارد چرا که جرایم ناشی از انزجار قوی‌ترین تجلی احساسات ضد اسلامی در جامعه است.

این گزارش با تعدادی توصیه برای عمل از سوی دولت اوباما، کنگره و نهادهای اسلامی امریکا خاتمه یافته و از دولت خواسته اندازه فهرستهای بازجویی خود را کاهش دهد و نسبت به حمایت از حقوق مدنی حساس باشد. این گروه اسلامی همچنین خواستار دیدار اوباما از یک مسجد امریکایی شده است و اظهار داشته است که این دیدار می‌تواند پیامهای قدرتمندی را برای جامعه امریکایی صادر کند، چرا که اهمیت این دیدار نمادین بسیار زیاد خواهد بود.

عدم بیداری مسلمانان داستان منع ساخت مناره را تکرار می‌کند

رهبران مسلمان اروپا هشدار دادند: موفقیت راست‌گرایان سوئیس برای ممنوع کردن ساخت مناره مساجد در این کشور ممکن است به سراسر اروپا سرایت کرده و احزاب راست‌گرای اروپا را به اعمال محدودیتهای بیشتر علیه اقلیت مسلمان غرب ترغیب کند.

دکتر ندیم الیاس رئیس شورای عالی مسلمانان در آلمان اظهار داشت: ممنوعیت ساخت مناره سوئیس راست‌گرایان دیگر کشور را ترغیب می‌کند که گامهای مشابه بردارند.

رأی دهندگان سوئیس هفته گذشته از اقدام حزب راست‌گرای مردم سوئیس به منظور ممنوعیت ساخت مناره در کشور حمایت کردند.

یحی بویافا رئیس فدراسیون سازمانهای اسلامی در هلند اظهار داشت: این ممنوعیت مورد استقبال احزاب راست‌گرا در اروپا قرار گرفته است، به دنبال ممنوعیت گریت وایلدرز خواستار ممنوعیت مشابهی درباره ساخت مناره در هلند شده است.

ممنوعیت ساخت مناره در سوئیس با فراخوانهایی از سوی هلند، بلژیک و ایتالیا همراه شده تا آنها هم بتوانند همه پرسی‌های مشابهی برای ممنوعیت ساخت مناره برگزار کنند.

علی ابو شوایما رئیس مرکز اسلام میلاد با اشاره به تلاشهای حزب شمالی ایتالیا به منظور اعمال ممنوعیت مشابه در ایتالیا اشاره کرد و گفت: ما صداهایی را مبنی بر برگزاری همه پرسی مشابه در این کشور می‌شنویم.

رهبران مسلمان اروپایی با ابراز تأسف یادآور شدند که ممنوعیت ساخت مناره در سوئیس منعکس کننده افزایش قدرت راست‌گرایان اروپا است؛ این اقدام همچنین نشان دهنده بی تفاوت اقشار مختلف در جوامع اروپایی به جریانان حاکم بر جامعه خود است.

محمود خلفی رئیس انجمن اسلامی سوئد اظهار داشت: ستادهای ضد اسلام در سراسر اروپا در حال رشد است و ممنوعیت مناره نشان دهنده انزجار نهان نسبت به هر نماد اسلامی در اروپا است.

رهبران مسلمان خواستار به کارگیری ابتکار عملهایی به منظور رفع سوء باورها درباره اسلام شدند.

ابو شوامیا گفت: مسلمانان اروپایی تلاش قابل توجهی برای نشان دادن تصویر اسلام متساهل به جامعه اروپایی انجام نمی دهند. این رهبر مسلمان ایتالیایی نسبت به رفتار برخی از مسلمانان که خود باعث تاریک جلوه دادن دین اسلام می شوند ابراز تأسف کرد و گفت: این امر باعث افزایش سوخت به ستادهای ضد اسلامی راست گرایان می شود.

رهبران مسلمان خواستار برقراری گفتگوهای سازنده مسلمانان با سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای جامعه مدنی در غرب شدند تا به معرفی دین خود کمک کنند. آنها تأکید کرده اند که مسلمانان باید به دنبال جلب حمایت سازمانهای حقوقی و دینی باشدند تا بتوانند از حقوق دینی اقلیتها حمایت کنند.

اعمال محدودیت علیه اقلیت مسلمان سوئیس افزایش می‌یابد

حزب مردم سوئیس پس از آنکه حق بنیادین مردم را در معرض رأی عمومی قرار داده و حق ساخت مناره را ممنوع کرد، در نظر دارد در آینده محدودیتهای بیشتری علیه اقلیت مسلمان در این کشور اروپایی اعمال کند.

آدرین آمستوتز از قانونگذاران عضو حزب مردم سوئیس پس از این همه پرسی مدعی شد: رأی دهندگان به وضوح خواستار مخالفت با قدرت اسلام در سوئیس به قیمت قوانین و ارزشهای ما شدند. از این رو مسلمانان باید برای ادغام در جامعه بیشتر تلاش کنند.

تونی برنر رهبر حزب مردم سوئیس اظهار داشت که حزب وی به دنبال ممنوعیت حجاب در محل کار است، امری که اسلام آن را به عنوان اصل پوشش اجباری برای زن مسلمان در نظر گرفته است.

اعضای این حزب متعصب که پس از موفقیت خود شهامت به دست آورده اند اکنون خواستار افزایش محدودیتها علیه مسلمانان هستند.

آمستوتز از اعضای ارشد حزب مردم سوئیس نسبت به هرگونه تلاش برای به تأخیر انداختن اجرای قانون منع ساخت مناره هشدار داد و خواست اگر دادگاه حقوق بشر اروپا علیه این ممنوعیت رأی داد سوئیس نیز عضویت خود را در یک توافقنامه بین المللی لغو کند.

شورای 47 عضوی اروپا گفت: این ممنوعیت نگرانی را درباره نقض حقوق بنیادین افراد که در توافقنامه های بین المللی مورد حمایت قرار گرفته افزایش می دهد و همچنین این نگرانی را مطرح می کند که آیا این حقوق بنیادین باید در معرض رأی عمومی قرار گیرد.

اسلام پس از مسیحیت دومین دین بزرگ سوئیس است و پیروان آن 400 هزار نفر هستند که این تعداد 5/4 درصد از جمعیت کشور را تشکیل داده اند.

جهان‌اسلام مسلمانان را به هوشیاری در مقابل رشد اسلام‌هراسی دعوت کرد

ممنوعیت ساخت مناره برای مساجد سوئیس موجبات خشم مسلمانان سراسر جهان را فراهم کرده و بسیاری هشدار دادند این ممنوعیت بیانگر احساسات ضداسلامی دیرینه در غرب است و مسلمانان باید در این زمینه هوشیارانه عمل کنند.

باباکار با سفیر سازمان کنفرانس اسلامی در ژنو گفت: نخستین واکنش من ابراز شگفتی و نا امیدی بود. این اقدام سک پاسخ بد به یک سوال بد بود. من از این امر وحشت دارم که این نوع رویکرد فعالیت در راستای افراط گرایی وعدم تساهل است.

مسکوری عبدالله رئیس نهضت العلما به عنوان بزرگترین سازمان اسلامی اندونزی نتیجه این همه پرسی را تأسف برانگیز دانست و گفت: واضح است که این نوع تفکر درباره مسلمانان کوته فکری افراد را منعکس می کند.

حزب مردم سوئیس بزرگترین حزب سیاسی این کشور براساس قانون این کشور با جمع آوری 100 هزار امضا ظرف 18 ماه از افرادی که از حق رأی برخوردارند، شرایط برگزاری یک همه پرسی را فراهم کرد. این حزب افراط گرا با ادعای اینکه مناره ها نماد شرع اسلام هستند و با نظام حقوقی سوئیس منافات دارد همه پرسی ممنوعیت مناره را برگزار کرده است.

رئیس سازمان نهضت العلما اظهار داشت که این ممنوعیت نشان دهنده احساسات ضد اسلامی در سوئیس است. آنها نمی خواهند حضور مسلمانان در این کشور را ببینند و این بی‌علاقگی شدید عدم تساهل آنها را رقم زده است.

اسلام پس از مسیحیت دومین دین بزرگ این کشور است و مسلمانان 400 هزار نفر از جمعیت آن را تشکیل داده اند، در این کشور حدود 160 مسجد و نمازخانه وجود دارد و تنها چهار مسجد آن دارای مناره است.

علی جمعه مفتی مصر گفت: نتایج این همه پرسی باید توجه ما را به حقیقت ترسهای پنهان جلب کند که تصمیم گیران آنها را دست کم گرفته اند؛ اعتقاد داریم که باید برای چالش ساخت جوامعی که ظرفیت ادغام تنوع و تکثر را داشته باشد اولویت قائل شویم و ما برای حمایت از چنین تلاشی اعلام آمادگی می کنیم.

سازمان کنفرانس اسلامی خواستار هوشیاری علیه رشد اسلام هراسی در غرب شده است.

باباکار با سفیر سازمان کنفرانس اسلامی در ژنو گفت: تصور می کنم که باید در پرتو این رشد صعودی اسلام هراسی هوشیار باشیم، این رأی گیری گشایش درها به فرآیند مخاطره آمیز زیر سوال بردن تمام آزادی های بنیادین است.

جابر ال اوانی از متفکران مسلمان و رئیس موسسه قرطبه در آمریکا با تأیید این اظهارات گفت: اسلام هراسی در سراسر اروپا افزایش یافته است و علت آن است که افراط گرایان جناح راستی تصور می کنند که اسلام هراسی نوعی دفاع درباره هویت اروپایی است، هویتی که هنوز آنها موفق به تعریف آن نشده اند.

شورای روابط اسلامی آمریکایی خواستار مداخله برای حمایت از حق نیایش مسلمانان شد.

نهاد اعواد در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری آمریکا از وی خواسته است که از فرصتی که دارد استفاده کرده تا نظر رأی دهندگان سوئیس در رابطه با ارائه حق مساوی به شهروندان مسلمان چون سایر شهروندان آگاه شوند، چرا که سکوت یک ملت تکذیب آزادی دینی است و می تواند پیام منفی را به جهان اسلام منتقل کند.

به رغم تمام این انتقادها، رهبران مسلمان خواستار آرامش مسلمانان نسبت به این اقدام شده اند.

سفیر سازمان کنفرانس اسلامی در ژنو گفت: مهمترین مسئله حفظ آرامش است تا متوجه شویم چه میزان کار باید برای دفاع از حقوق اولیه خود انجام دهیم. باید در این رابطه نقش سازنده ای داشته باشیم و تلاش کنیم مردم را گردهم آوریم تا به نوعی با افراط گرایی و تبعات آن مقابله کرده باشیم.

مفتی مصر نیز خواستار آرامش شد و گفت: نباید از این نتایج برای به دست آوردن منافع سیاسی سوء استفاده کنیم، بلکه باید آن را به مثابه فراخوانی برای ایجاد همکاری و هماهنگی میان ادیان و جوامع تلقی کنیم.

زمزمه‌های ممنوعیت مناره در ایتالیا، بلژیک و هلند بلند می‌شوند

پژواک ممنوعیت ساخت مناره برای مساجد در سوئیس در سراسر اروپا منعکس شده است و بازخور آن با فراخوانهایی از سوی افرادی متعصب و افراط‌گرا در کشورهای ایتالیا، بلژیک و هلند برای اجرای این همه‌پرسی و ممنوعیت مناره به‌عنوان نماد اسلام همراه شده است.

گیرت وایلدرز سیاستمدار افراط‌گرا و عضو حزب راست‌گرای سوئیس گفت: ما از دولت می‌خواهیم برگزاری همه پرسی مشابهی را در کشور میسر کند.

وایلدرز که برای رویکردهای ضد اسلامی خود بدنام است، پیش از این فیلمی درباره نسبت خشونت و قرآن ساخته بود و به‌شدت مورد انتقاد واقع شده بود. وی گفت: از برگزاری این همه پرسی استقبال کرده و اظهار داشت آنچه در همه پرسی سوئیس رخ داد در این کشور هم قابل اجرا است.

در بلژیک نیز ولامس بلانگ از سیاستمداران راست گرا اظهار داشت باید لایحه ای را به پارلمان منطقه ای کشور ارائه دهیم تا مناره در این کشور نیز ممنوع شود. وی مدعی شده است که مناره هویت فرهنگی کنونی کشور را از بین می‌برد.

حزب لیگ شمالی ایتالیا که به عنوان یک حزب ضد مهاجرت در ایتالیا شهرت دارد نیز خواستار ممنوعیت مناره در ایتالیا شده است. روبرتو کلدرولی از اعضای این حزب گفت: سوئیس پیام واضح ممنوعیت مناره را منعکس کرده است.

گوشتهای قربانی کنسرو و میان نیازمندان مناطق دوردست توزیع می‌شوند

سازمانهای اسلامی اندونزی گوشتهای قربانی روز عید قربان را به صورت کنسرو در آورده‌اند تا به سادگی به نیازمندان در مناطق دور افتاده این مجمع الجزایر مسلمان‌نشین ارائه دهند.

هسنیل هسیم مدیر منطقه ای گروه رومه زکات اظهار داشت: با کنسرو کردن این گوشت را می توان دست کم به مدت سه سال نگهداشت تا بتوان آن را به مناطق دور افتاده به ویژه مناطقی که دچار فجایع طبیعی در کشور می شوند ارسال کرد.

این گروه یک سازمان خیریه اسلامی است که گوشت را کنسرو کرده و آن را تحت عنوان قربانی میان نیازمندان چهارمین کشور پرجمعیت جهان و پرجمعیت ترین کشور اسلامی توزیع کنند. این گروه خیریه با یک شرکت بسته بندی همکاری می کند تا بتواند گوشت 11 هزار بزغاله و پانصد گاو را که در عید قربان ذبح شده بسته بندی کند.

سیپتو سانتوسا مدیر این کمپانی بسته بندی گفت: ما گوشت را دریافت می کنیم، آن را قطعه قطعه کرده و استخوانها و گوشتهای آن را جدا می کنیم.

وی گفت: فرآیند کنسرو کردن گوشت قربانی پس از ذبح گوشت گاو یا بز سه هفته به طور می انجامد و تمام کارها پس از نماز عید قربان آغاز می شود و برای این بسته بندی از دستگاه ها و تجهیزات مدرن استفاده می کنیم تا فرآیند نگاهداری و بهداشت آن حفظ شود.

براساس اظهارات هسنیل از سازمان خیریه اسلامی رومه زکات بیش از 50 درصد از گوشتهای کنسروی میان دریافت کنندگان عادی توزیع شده است، 20 درصد برای قربانیان حوادث و فجایع، 15 درصد برای انبار و مابقی آن میان اعضا توزیع می شود.

اندونزی پنجمین کشور بزرگی است که جمعیت آن حدود 235 میلیون است . مسلمانان این کشور 1/86 درصد جمعیت آن را تشکیل داده اند.

سیپتو سانتوسا اظهار داشت که کنسرو کردن گوش قربانی در اندونزی تلاش تازه ای است و بیشتر علما پس از مشاهده مزایای این اقدام آن را مورد تأیید قرار داده و حتی عده ای آن را ایده ای هوشمندانه دانسته اند.

اروپا علاوه بر بحران اقتصادی درگیر بحران اخلاق شده است

مفتی اعظم بوسنی و هرزگوین طی اظهاراتی از سیاستهای اروپا نسبت به مسلمانان انتقاد کرد و اظهار داشت: اروپا با ممنوعیت ساخت مناره و اقدامات اخیر خود نشان داده که نه تنها دچار بحران اقتصادی بلکه دچار بحران اخلاق شده و برای رفع هر دو معضل باید از شهروندان مسلمان کمک بگیرد.

مصطفی سیریتش مفتی اعظم بوسنی و هرزگوین در واکنش به ممنوعیت ساخت مناره در سوئیس اظهار داشت: اروپا با مسلمانان به عنوان شهروند درجه دوم رفتار می‌کند. تصمیم اخیر اتحادیه اروپا مبنی تعیین ضرورت داشتن ویزا برای اتباع کشورهای آلبانی و بوسنی و هرزگوین به منظور ورود به اتحادیه اروپا و بحث ممنوعیت مناره پیامهای دردناکی برای مسلمانان اروپایی ارسال کرده است.

مفتی اعظم بوسنی و هرزگوین افزود: متأسفانه پیام بروکسل این بود که ما کم ارزشتر از همسایگان صرب، مونته نگرو، مقدونیه و کروات خود هستیم و سوئیس نیز از نمادهای فرهنگی و دینی ما در کشور استقبال نمی‌کند.

اتحادیه اروپا چندین پیش ضرورت دریافت ویزا کشورهای صربستان، مقدونیه، مونته نگرو برای سفر به اتحادیه اروپا را لغو کرد اما اعلام کرد که کشور آلبانی و بوسنی و هرزگوین که اکثریت جمعیت آنها را مسلمانان تشکیل داده‌اند نتوانسته‌اند شرایط لازم را برای لغو این ضرورت احراز کنند.

سیریتش گفت که ممنوعیت مناره برای مسلمانان بوسنیایی از اهمیت خاصی برخوردار بود. متأسفانه اروپا تنها دچار بحران اقتصادی نشده است بلکه به‌وضوح دچار بحران اخلاقی شده است و به منظور بهبود این وضعیت اقتصادی و اخلاقی باید به مؤلفه‌های اقتصاد اسلامی و اخلاق اسلامی نگاهی بیندازد.

40 ‌برنامه متنوع با تمرکز بر رابطه اسلام و غرب برگزار می‌شود

هشت هزار نفر از پیروان ادیان مختلف جهان از روز پنجشنبه سوم دسامبر (13 آذرماه) در ملبورن استرالیا جمع شده‌اند تا به بحث درباره هماهنگی بین‌ادیان بپردازند، تمرکز ویژه این گردهمایی هفت روزه با برگزاری 40 برنامه، اسلام و رابطه آن با غرب است.

درک فیسکا مدیر پارلمان ادیان جهان که خود کشیش کلیسای پروتستان مشایخی آمریکا است گفت : شرکت کنندگان در این گردهمایی با هدف از بین بردن باورهای نادرست درباره دین اسلام فعالیت می کنند و رهبران و علمای برجسته اسلام نیز از این فرصت برخوردار می شوند تا اعتقادات خود را درباره اسلام با دیگران به اشتراک بگذارند.

دکتر سکینه یعقوبی رئیس مؤسسه آموزشی افغان در این همایش نیز درباره میزان اهمیتی صحبت خواهد کرد که اسلام برای آموزش قائل شده است. وی اعتقاد دارد افرادی که اظهار می دارند اسلام با آموزش مخالف است درباره اسلام هیچ چیز نمی دانند.

این گردهمایی یک هفته ای هر پنج سال یکبار برگزار می شود و امسال با حضور 800 سخنران در 700 جلسه ، کارگاه و رویدادهای فرهنگی و نیایشی برگزار خواهد شد. گردهمایی های گذشته پارلمان ادیان جهان در سال 2004 در بارسلونا، سال 1999 در کیپ تاون و سال 1993 در شیکاگو برگزار شد. هدف از برگزاری گردهمایی پارلمان ادیان جهان ارزیابی هماهنگی میان جوامع دینی و معنوی دنیا و تقویت همکاری های آنها در دنیا است.

درمیان برخی شرکت کنندگان این گردهمایی بزرگ می توان به طارق رمضان متفکر و فیلسوف مسلمان از سوئیس، کاردینال جورج پل از سیدنی و دالایی لاما رهبر بودائیان تبت اشاره کرد. پارلمان ادیان جهان تشکیلاتی بین دینی است که اعضای آن را پیروان ادیان مختلف دنیا تشکیل داده اند.