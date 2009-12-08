۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۹:۴۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های خارجی به شرح زیر است.

- بر اثر دو انفجار در بازاری در شهر لاهور پاکستان 29 نفر کشته و 60 فرد دیگر زخمی شدند.

-منابع خبری آگاه از اعزام 350 نظامی کره جنوبی به افغانستان خبر دادند.

-مقامات روسی و هند موافقت خود را برای افزایش همکاریها در بخش انرژی هسته ای صلح آمیز اعلام کردند.

-رئیس جمهوری آمریکا گفت: ترکیه توانایی ایفای یک نقش مهم را در جهت ادامه گفتگوها با ایران درباره برنامه هسته ای این کشور دارد.

-وزیر دفاع آمریکا امروز سه شنبه برای گفتگو با "حامد کرزای" و راهبرد جدید آمریکا در افغانستان به این کشور می رود.

-اوباما از استراتژی جدید ترکیه در زمینه تعامل با کردهای این کشور تمجید کرد.

-دیپلمات های آلمانی خواستار فشار بر رژیم صهیونیستی در زمینه شهرک سازی شدند.

-اتحادیه اروپا 7 میلیارد دلار به کشورهای فقیر در زمینه تغییرات آب و هوایی کمک خواهد کرد.

-روسیه و آمریکا مذاکرات خود را در زمینه خلع سلاح هسته ای از سر خواهند گرفت.

-پلیس سومالی درباره حملات انتحاری هشدار داد.

-نماینده روسیه در سودان از آمادگی کشورش برای کمک به حل اختلافات سودان خبر داد.

