علی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط حاکم بر تیم استقلال و مشکلاتی که صمد مرفاوی با آن دست به گریبان است، گفت: امیر قلعه نویی فصل گذشته با تیم استقلال تا رده شانزدهم جدول نزول کرد، اما در این تیم ماند و با قدرت به کار خود ادامه داد. چرا؟ چون مطمئن بود که تیم خوبی در اختیار دارد و می تواند آن را جمع و جور کند و به نتیجه برساند.

وی در ادامه خطاب به صمد مرفاوی گفت: مرفاوی باید بداند هر چه بیشتر وارد حواشی شود و با اتفاقاتی که پیرامون تیم می افتد درگیر شود، مشکلاتش بیشتر خواهد شد. او مانند فردی است که در باتلاق گرفتار شده است و برای نجات خود دست و پا می زند. تلاش این فرد برای رهایی از باتلاق بیشتر به ضررش تمام می شود. مرفاوی هم باید صبر کند و خویشتندار باشد. مشکلات بالاخره حل می شود.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال ادامه داد: مرفاوی باید بداند که در فوتبال به بزرگتر از او هم رحم نکرده‌اند. ناصر حجازی، علی پروین و ... هم زمانی که تیم‌شان نتیجه نگرفت، شعارهای هواداران را علیه خود شنیدند. هواداران اعتراض می کند، اعتراض حق اوست. اصلا طبیعت هوادار فوتبال این است که می خواهد تیمش نتیجه بگیرد و زمانی که نتیجه نگرفت، دست به اعتراض می زند.

فتح الله‌زاده افزود: این روزها احساس می کنم صمد تنهاست. دوستان ما در باشگاه باید بیش از گذشته از او حمایت کنند و دورش را بگیرند تا از این فضا خارج شود. صمد مربی خوبی است. دانش مربیگری را هم دارد. سال‌ها در استقلال بوده و راه و رسم کار کردن در این تیم را می داند. برای تیم او اتفاق خاصی رخ نداده است. لیگ که تمام نشده، هنوز 16 هفته دیگر باقی مانده است. استقلال هم تا به امروز خوب امتیاز جمع کرده است و اگر صمد به توانایی خود و بازیکنانش ایمان داشته باشد، همین تیم هم می تواند قهرمان لیگ کند.

وی در ادامه از صمد مرفاوی خواست با ناملایمتی‌ها بسازد و انتقادها را بشنود و تحمل کند. او همچنین به مربی استقلال اطمینان خاطر داد هواداران استقلال با چند پیروزی پی در پی همه چیز را فراموش می کنند و به جای شعار علیه مرفاوی، او را تشویق خواهند کرد.

عضو پیشین هیئت مدیره باشگاه استقلال در خصوص درگیری رسانه ای امیر قلعه نویی و صمد مرفاوی نیز به خبرنگار مهر گفت: این کار درست نیست. امیر و صمد با یکدیگر همبازی بوده و در کنار هم استقلال را هدایت کرده اند. درست نیست دو دوست و همکار دیروز، امروز به خاطر نتیجه یک بازی رودرروی هم بایستند. فوتبال و برد و باخت‌هایش می آید و می رود اما آنچه می ماند رفاقت و دوستی است. حیف است امیر و صمد رفاقت را فدای رقابت درون زمین کنند.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال در خصوص اظهارات برخی لیدرهای استقلال که مدعی شده بود، یکی از مسئولان پیشین این باشگاه آنها را تحریک به شعار دادن علیه فتح الله زاده کرده بود، گفت: من که تا به امروز نشینده‌ام هوادار استقلال علیه "فتح الله زاده" شعار بدهد. وقتی چنین شعاری را نشنیدم چرا باید دیگران را محکوم کنم؟! من همیشه با هواداران استقلال رو راست بودم. تیمی که من مدیرعاملش بودم در لیگ سیزدهم شد اما هوادار علیه من شعار نداد. چون در ابتدای فصل به هواداران گفتم، با جدایی 18 بازیکن نمی توانیم قهرمان لیگ شویم اما با قهرمانی در جام حذفی به آسیا می رویم. خوشبختانه هر طور بود به این مهم رسیدیم و به وعده‌مان عمل کردیم. هوادار اینها را می بیند و به مدیر باشگاه محبوبش اعتماد می کند.

وی رفاقت و همدلی را حلقه مفقوده استقلال در شرایط فعلی خواند و در خصوص حضور این تیم در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گفت: استقلال با قرعه خوبی روبرو شده است و با این نیروهایی که در اختیار دارد می تواند به مرحله دوم لیگ قهرمانان صعود کرده و حتی برای قهرمانی تلاش کند اما به شرطی که همدلی و رفاقت در تیم حکمفرما شود. اگر در استقلال رفاقت نباشد، قهرمانی آسیا و ایران که هیچ، پیروزی بر تیم‌های درجه 3 داخلی هم به زحمت میسر خواهد شد.