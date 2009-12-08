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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۰

امیری در گفتگو با مهر:

احزاب آتش بیار معرکه اختلافات نباشند/ وحدت با خودخواهی محقق نمی‌‌شود

احزاب آتش بیار معرکه اختلافات نباشند/ وحدت با خودخواهی محقق نمی‌‌شود

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه وحدت با خودخواهی محقق نمی شود، گفت: احزاب نباید آتش بیار معرکه اختلافات میان گروههای سیاسی در کشور باشند، بلکه باید برای ایجاد وحدت تلاش کنند.

غلامحسین امیری، قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: احزاب به نوبه خود می توانند در کاهش اختلافات میان گروههای سیاسی تاثیرگذار باشند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا اکنون احزاب در کشور جایگاه و نقش واقعی خود را یافته اند، که بتوانند در این زمینه تاثیرگذار باشند، تصریح کرد: متاسفانه احزاب کشور هنوز به جایگاه واقعی خود دست نیافته اند و ظهور و بروز آنان تنها در زمان برگزاری انتخابات است، اما با این اوصاف احزاب می تواند در حد توان خود و در شعاع نفوذ خود در زمینه ایجاد وحدت  در کشور تاثیرگذار باشند.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری با تاکید بر اینکه فعالیت احزاب در کشور برای ایجاد وحدت در جامعه کافی نیست، تاکید کرد: حرکت در مسیر بیانات مقام معظم رهبری و عمل به قانون راهکار ایجاد و افزایش وحدت در جامعه است.

امیری همچنین در بیان اینکه احزاب چگونه می توانند نقش تاثیرگذاری در ایجاد وحدت در جامعه داشته باشند، اضافه کرد: قطعا احزاب می توانند در این زمینه به آماده سازی افکارعمومی بپردازند و زمینه را برای ایجاد بیش از پیش وحدت در جامعه فراهم کنند.

قائم مقام دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: احزاب می توانند با صحبت کردن در زمینه فواید وحدت در جامعه و پرداختن به این موضوع که ایجاد اختلافات تنها توطئه دشمنان برای تفرقه افکنی میان مسلمانان است، برای  ایجاد وحدت در جامعه زمینه سازی کنند.

امیری تاکید کرد: احزاب باید به اعضا و طرفداران خود بگویند که به دنبال وحدت بروند و در چارچوب نظام  و با سرلوحه قراردادن فرمایشات رهبری و قانونگرایی کارها را پیگیری کنند.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری با تاکید بر اینکه وحدت با خودخواهی محقق نمی شود، تصریح کرد: باید گروههای سیاسی از خواسته های خود دست بردارند و پا روی خواهش های نفسانی خود بگذارند تا فضای وحدت  و آرامش در جامعه ایجاد شود.

کد مطلب 996529

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