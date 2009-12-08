غلامحسین امیری، قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: احزاب به نوبه خود می توانند در کاهش اختلافات میان گروههای سیاسی تاثیرگذار باشند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا اکنون احزاب در کشور جایگاه و نقش واقعی خود را یافته اند، که بتوانند در این زمینه تاثیرگذار باشند، تصریح کرد: متاسفانه احزاب کشور هنوز به جایگاه واقعی خود دست نیافته اند و ظهور و بروز آنان تنها در زمان برگزاری انتخابات است، اما با این اوصاف احزاب می تواند در حد توان خود و در شعاع نفوذ خود در زمینه ایجاد وحدت در کشور تاثیرگذار باشند.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری با تاکید بر اینکه فعالیت احزاب در کشور برای ایجاد وحدت در جامعه کافی نیست، تاکید کرد: حرکت در مسیر بیانات مقام معظم رهبری و عمل به قانون راهکار ایجاد و افزایش وحدت در جامعه است.

امیری همچنین در بیان اینکه احزاب چگونه می توانند نقش تاثیرگذاری در ایجاد وحدت در جامعه داشته باشند، اضافه کرد: قطعا احزاب می توانند در این زمینه به آماده سازی افکارعمومی بپردازند و زمینه را برای ایجاد بیش از پیش وحدت در جامعه فراهم کنند.

قائم مقام دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: احزاب می توانند با صحبت کردن در زمینه فواید وحدت در جامعه و پرداختن به این موضوع که ایجاد اختلافات تنها توطئه دشمنان برای تفرقه افکنی میان مسلمانان است، برای ایجاد وحدت در جامعه زمینه سازی کنند.

امیری تاکید کرد: احزاب باید به اعضا و طرفداران خود بگویند که به دنبال وحدت بروند و در چارچوب نظام و با سرلوحه قراردادن فرمایشات رهبری و قانونگرایی کارها را پیگیری کنند.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری با تاکید بر اینکه وحدت با خودخواهی محقق نمی شود، تصریح کرد: باید گروههای سیاسی از خواسته های خود دست بردارند و پا روی خواهش های نفسانی خود بگذارند تا فضای وحدت و آرامش در جامعه ایجاد شود.