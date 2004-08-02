مستند " فقر و فحشا " در آستانه هفته دولت به نمايش در مي آيد



مسعود ده نمكي ، تهيه كننده و كارگردان مستند " فقر و فحشا " در گفتگو با خبرنگار" مهر" گفت : مخاطب ما در اين فيلم مسئولين ، متوليان فرهنگي و تصميم سازان در عرصه هاي مختلف سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي هستند .

وي افزود : اساس اين فيلم بر اين است كه به مقوله تاثير فقر بر فحشا در جامعه بپردازد كه اين جريان ابعاد مختلفي دارد كه در پائين ترين سطح آن كساني هستند كه به خاطر نان شب اقدام به فحشا مي كنند و در سطوح ديگر كساني هستند كه به خاطر رسيدن به رفاه و تهيه امكانات بيشتر تن به اين كار مي دهند.

كارگردان اين مستند خاطرنشان كرد : " فقر و فحشا " پس از اكران خصوصي به صورت CD براي وزرا ، ائمه جمعه ، استانداران ، نمايندگان مجلس و ساير مسئولين ارسال خواهد شد.

ده نمكي با بيا اين مطلب كه خود ما هم فكر نمي كرديم كه اين فاجعه اينقدر عميق باشد ، افزود : در نظر داريم كه نسخه ديگري از اين فيلم تهيه شود تا قابليت اكران عمومي داشته باشد .

وي خاطر نشان كرد : احتمالا در مراحل بعدي سايتي براي اين فيلم افتتاح خواهد شد.

مهدي گيوكي روابط عمومي فيلم در گفت و گويي با خبرنگار سينمايي "مهر" درباره زمان و نحوه اكران " فقرو فحشا " گفت : اين فيلم در دوسانس سانس در روز 6 شهريور در آستانه هفته دولت در فرهنگسراي "هنر" ( ارسباران ) به نمايش در مي آيد . در ساعت 14 اكران فيلم ويژه نمايندگان مطبوعات و رسانه هاي گروهي خواهد بود و سانس ساعت 16 براي مسئولين كشور در نظر گرفته شده است .

