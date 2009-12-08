اولین نمایشگاه مسکن و ماشین آلات راهسازی در اردبیل راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، این نمایشگاه عصر سه شنبه با حضور شرکتهای داخلی و خارجی از جمله شرکتهایی از کشورهای ترکیه و آذربایجان و نیز استانهای قزوین، فارس، اردبیل، تهران، مرکزی، زنجان، اصفهان، آذربایجان شرقی، یزد و خراسان رضوی گشایش یافت.

61 شرکت تولیدی داخلی و خارجی با حضور در این نمایشگاه تازه ترین تولیدات و ابداعات خود را در زمینه خدمات فنی و مهندسی، تاسیسات ساختمانی، تاسیسات سرمایشی و گرمایشی، درب و پنجره، ماشین آلات راهسازی در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع به نمایش گذاشته اند.

54 درصد ساخت و ساز در روستاهای اردبیل مقاوم نیست

در مراسم افتتاح این نمایشگاه سرپرست معاونت عمرانی استانداری اردبیل نیز طی سخنانی با اشاره به اهمیت مقاوم سازی و بهسازی واحدهای مسکونی در شهرها و روستاهای استان اظهار داشت: هم اکنون 54 درصد ساخت و ساز در روستاهای استان اردبیل مقاوم سازی نشده است.

خداوردی رحمانی با بیان اینکه در حال حاضر 254 هزار واحد مسکونی در سطح این استان شناسایی و ثبت شده است، افزود: بیش از 10 درصد این واحدها در محدوده بافت فرسوده و 20 درصد نیز در حاشیه شهرها قرار گرفته که ساخت و ساز همه این واحدها غیراصولی است.

وی اضافه کرد: همچنین از تعداد کل واحدهای مسکونی استان بیش از 100 هزار واحد در روستایی است که متاسفانه با وجود اقدامات گسترده دولت در بحث مقاوم ‌سازی و بهسازی این اماکن، ساخت و ساز واحدهای مسکونی روستایی در استان اردبیل با استانداردهای لازم فاصله دارد.

رحمانی دستیابی به استانداردهای جهانی در این زمنه را تا پنج سال آینده امکان پذیر دانست و بیان داشت: برای تسریع در کاهش این زمان باید با توجه به الگوهای بومی و هویتی از تجربیات فنی و مهندسی شرکتهای موفق داخلی و خارجی بهره گرفت.

علاقمندان به این نمایشگاه می توانند از امروز تا 21 آذر ماه جاری به مدت پنج روز از ساعت 15 تا 21 عصر از آخرین دستاوردهای بخش مسکن، خدمات فنی و مهندسی، عمران و ماشین آلات راهسازی دیدن کنند.