کاهش 11 درصدی قیمت مسکن در نقاط شهری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد: طرح "آمارگیری از قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور" با هدف برآورد متوسط قیمت خرید و فروش قطعی یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی و زیر بنای واحدهای مسکونی و نیز برآورد متوسط اجاره بهای یک متر مربع زیر بنای مسکونی در سطح هر یک از استانهای کشور و مراکز آنها و نیز در سطح مناطق شهرداری شهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، رشت، زاهدان، ارومیه، کرمانشاه، قم، اهواز و کرمان در هر نیمه سال، تهیه شده است که در تابستان سال جاری برای گردآوری اطلاعات نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شد.

شیوه آمارگیری در این طرح نمونه گیری است که 2388 مامور آمارگیر با مراجعه به 9552 بنگاه معاملات ملکی در 193 منطقه شهرداری 107 شهر کشور به ثبت برخی مشخصات مربوط به معاملات قطعی خرید و اجاره واحدها یا محل های مسکونی در پرسشنامه های طرح می پردازند. بررسی نتایج طرح نشان می دهد:

- متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در نیمه دوم سال 1387 در کل کشور 5778 هزار ریال بوده که نسبت به نیمه اول سال 1387 بیش از 10 درصد کاهش داشته است.

در میان استانهای کشور، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده 11308 هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 1118 هزار ریال در استان گلستان بوده است.

-متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در نیمه دوم سال 1387 در کل کشور 8226 هزار ریال بوده که نسبت به نیمه اول سال 1387 بیش از 11 درصد کاهش داشته است.

در میان استانهای کشور، بیشترین متوسط قیمت خرید یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده 14067 هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 3790 هزار ریال در استان آذربایجان غربی بوده است.

-متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی از طریق بنگاههای معاملات ملکی درنیمه دوم سال 1387 در کل کشور 32995 ریال بوده که نسبت به نیمه اول سال 1387 حدود 2 درصد کاهش داشته است.

در میان استانهای کشور، بیشترینن متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه برای هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 57957 ریال در استان تهران و کمترین آن 14170 ریال در استان یزد بوده است.

متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحدهای مسکونی، زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی و اجاره ای زیربنای واحدهای مسکونی در نقاط شهری کشور: نیمه اول و دوم 1387