محمدی دستیار بوناچیچ شد/ جذب بازیکن خارجی با نظر لوکا

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتخاب لوکا بوناچیچ به عنوان سرمربی تیم فوتبال مس کرمان، مهدی محمدی که پس از برکناری پرویز مظلومی به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شده بود، با کناره گیری از سمت خود، به عنوان دستیار این مربی کروات انتخاب شد.

براین اساس، علاوه بر مهدی محمدی، اصغر صدری (دارای مدرک A یوفا)، احمد نخعی، منصور رشیدی و محمدحسین برهمد (مربی دروازه بان‌ها)، ساسان موسوی (مربی بدنساز) و مهدی رحمانی و ولی میرزایی (آنالیزور) اعضای کادر فنی تیم فوتبال مس کرمان خواهند بود.

از سوی دیگر لوکا بوناچیچ ساعت 20 امشب به همراه برهانی نژاد به کرمان سفر می کند و طی برنامه ریزی صورت گرفته مراسم استقبال از این مربی با حضور مسئولان و هواداران باشگاه مس در فرودگاه بین‌المللی کرمان برگزار می شود.

ضمن اینکه در تمرین روز آینده تیم فوتبال مس کرمان که آخرین تمرین این تیم پیش از دیدار با سپاهان اصفهان است، مراسم معارفه این مربی کروات با اعضای کادرفنی و بازیکنان تیم برگزار خواهد شد.

عبدالرضا برهانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این اخبار در مورد جذب بازیکن جدید اظهار داشت: در حال حاضر پیگیری شکایت از "کریم" بازیکن عراقی تیم هستیم که مدتهاست به ایران بازنگشته است. ضمن اینکه در صورت صلاحدید بوناچیچ بازیکنان خارجی به جمع نفرات فعلی تیم اضافه خواهند شد.