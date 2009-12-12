  1. دین و اندیشه
۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۸:۲۹

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: انصاف به عدالت می‌انجامد و عدالت برقراری صلح و آرامش را در روابط فردی، اجتماعی و در سطح گسترده‌تر، روابط بین‌المللی به دنبال دارد.

آیه روز:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ .

به راستى [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند و آهن را که در آن براى مردم خطرى سخت و سودهایى است پدید آوردیم تا خدا معلوم بدارد چه کسى در نهان او و پیامبرانش را یارى مى‏کند آرى خدا نیرومند شکست ناپذیر است .

سوره حدید، آیه 25

حدیث امروز:

امام على(ع):

 اَلاِنصافُ راحَةٌ.

انصاف، مایه آسایش است.

غررالحکم، ح 16

