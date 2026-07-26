https://mehrnews.com/x3cFRV ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۳ کد مطلب 6900126 استانها مرکزی استانها مرکزی ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۳ میدانداری ساوجیها در حمایت از ولایت فقیه به ایستگاه ۱۴۸ رسید ساوه- در این ویدئو میدانداری ساوجیها در حمایت از ولایت فقیه در ایستگاه ۱۴۸ را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6900126 کپی شد مطالب مرتبط حضور مردم اراک در صد و چهل و هشتمین شب ایثار و دفاع از میهن شکوه حضور پرشور مردم محلات در صد و چهل و هفتمین شب بیعت با رهبر انقلاب تجدید میثاق در اراک؛ طنین فریاد بصیرت در صدوچهل و هفتمین آوردگاه ولایت برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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