به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر اینکه حفاظت از اراضی کشاورزی از مهم‌ترین اولویت‌های این سازمان است، اظهار کرد: این اقدام گسترده با همکاری دستگاه قضایی، مدیریت امور اراضی، یگان حفاظت امور اراضی و سایر دستگاه‌های مسئول، گامی مؤثر در صیانت از اراضی کشاورزی و مقابله با تعرض به سرمایه‌های ملی به شمار می‌رود.

وی افزود: صیانت از اراضی زراعی و باغی، صیانت از امنیت غذایی، تولید پایدار و حقوق نسل‌های آینده است. هیچ فرد یا جریانی حق ندارد با تغییر کاربری غیرمجاز، این سرمایه ملی را مورد تعرض قرار دهد و سازمان جهاد کشاورزی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، برخوردی قاطع، سریع و بدون اغماض با متخلفان خواهد داشت.

شفیعی ادامه داد: اجرای ۱۴۱۸ مورد حکم تبصره ۲ ماده ۱۰ و آزادسازی بیش از ۱۱۴ هکتار از اراضی کشاورزی در چهار ماه نخست سال، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از تخریب اراضی حاصلخیز و بازگرداندن این اراضی به چرخه تولید است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی از شهروندان خواست با احساس مسئولیت اجتماعی، هرگونه تغییر کاربری یا ساخت‌وساز مشکوک در اراضی کشاورزی را از طریق سامانه ۱۳۱ گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قانونی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: حفاظت از اراضی کشاورزی، حفاظت از امنیت غذایی، منابع ملی و آینده کشور است و تحقق این مهم، نیازمند مشارکت و همراهی همه مردم و دستگاه‌های مسئول خواهد بود.