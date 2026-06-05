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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

امام جمعه دلگان: سازش ذلت‌بار در مذاکرات پذیرفتنی نیست

امام جمعه دلگان: سازش ذلت‌بار در مذاکرات پذیرفتنی نیست

دلگان ـ خطیب جمعه دلگان با تأکید بر لزوم حفظ عزت و استقلال کشور، تصریح کرد: در مواجهه با زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی، هیچ‌گونه سازش ذلت‌بار قابل قبول نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید بامری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دلگان با استناد به آموزه‌های قرآن کریم و مناسبت‌های دینی، بر ضرورت ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کرد و افزود: حفظ عزت ملی و استقلال کشور، مهم‌ترین اصل در هرگونه تعامل و مذاکره است.

مباهله؛ نماد اقتدار و وحدت در برابر دشمن

امام جمعه دلگان با اشاره به واقعه مباهله و آیه ۶۱ سوره آل‌عمران، این رویداد را جلوه‌ای از شجاعت پیامبر اکرم(ص) و اقتدار اهل‌بیت(ع) در برابر دشمنان دانست و اظهار داشت: حضور پیامبر(ص) در کنار خاندان خود در این واقعه، پیام روشنی از ضرورت انسجام، وحدت و ایستادگی مشترک در برابر تهدیدات است.

وی افزود: این واقعه تاریخی، الگویی ماندگار برای امت اسلامی در مواجهه با دشمنان و حفظ یکپارچگی جامعه به شمار می‌رود.

ضرورت حفظ خط قرمز عزت ملی در مذاکرات

بامری در ادامه با اشاره به موضوع مذاکرات و تعاملات بین‌المللی، ضمن ابراز اعتماد به مسئولان کشور و تبعیت از تصمیمات نظام، تأکید کرد: هر توافقی که به تضعیف عزت و استقلال ایران اسلامی منجر شود، فاقد ارزش است.

وی تصریح کرد: اگرچه مذاکره برای رفع مشکلات و تحریم‌ها قابل قبول است، اما نباید اصولی همچون «حق‌طلبی» و «مقاومت» قربانی سازش‌های تحقیرآمیز شود.

امام جمعه دلگان همچنین با هشدار نسبت به جنگ نرم دشمن، اظهار داشت: دشمن با هدف قرار دادن بنیان خانواده و ترویج بی‌بندوباری، درصدد تضعیف هویت اسلامی جامعه است و در این میان، تقویت بنیان خانواده و تربیت دینی، مهم‌ترین راهکار مقابله با این تهدیدهاست.

وی در پایان با گرامیداشت قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، این واقعه را نقطه عطفی در مبارزات ملت ایران علیه استبداد و استکبار دانست و بر تداوم مسیر استقلال‌طلبی و پایبندی به آرمان‌های شهدا تأکید کرد.

کد مطلب 6850958

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