به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حمید بامری در خطبههای نماز جمعه این هفته دلگان با استناد به آموزههای قرآن کریم و مناسبتهای دینی، بر ضرورت ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کرد و افزود: حفظ عزت ملی و استقلال کشور، مهمترین اصل در هرگونه تعامل و مذاکره است.
مباهله؛ نماد اقتدار و وحدت در برابر دشمن
امام جمعه دلگان با اشاره به واقعه مباهله و آیه ۶۱ سوره آلعمران، این رویداد را جلوهای از شجاعت پیامبر اکرم(ص) و اقتدار اهلبیت(ع) در برابر دشمنان دانست و اظهار داشت: حضور پیامبر(ص) در کنار خاندان خود در این واقعه، پیام روشنی از ضرورت انسجام، وحدت و ایستادگی مشترک در برابر تهدیدات است.
وی افزود: این واقعه تاریخی، الگویی ماندگار برای امت اسلامی در مواجهه با دشمنان و حفظ یکپارچگی جامعه به شمار میرود.
ضرورت حفظ خط قرمز عزت ملی در مذاکرات
بامری در ادامه با اشاره به موضوع مذاکرات و تعاملات بینالمللی، ضمن ابراز اعتماد به مسئولان کشور و تبعیت از تصمیمات نظام، تأکید کرد: هر توافقی که به تضعیف عزت و استقلال ایران اسلامی منجر شود، فاقد ارزش است.
وی تصریح کرد: اگرچه مذاکره برای رفع مشکلات و تحریمها قابل قبول است، اما نباید اصولی همچون «حقطلبی» و «مقاومت» قربانی سازشهای تحقیرآمیز شود.
امام جمعه دلگان همچنین با هشدار نسبت به جنگ نرم دشمن، اظهار داشت: دشمن با هدف قرار دادن بنیان خانواده و ترویج بیبندوباری، درصدد تضعیف هویت اسلامی جامعه است و در این میان، تقویت بنیان خانواده و تربیت دینی، مهمترین راهکار مقابله با این تهدیدهاست.
وی در پایان با گرامیداشت قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، این واقعه را نقطه عطفی در مبارزات ملت ایران علیه استبداد و استکبار دانست و بر تداوم مسیر استقلالطلبی و پایبندی به آرمانهای شهدا تأکید کرد.
نظر شما