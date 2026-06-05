  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۲

تایم لپس؛ حضور پر شور مردم زاهدان در سومین روزمهمانی کیلومتری عید غدیر

تایم لپس؛ حضور پر شور مردم زاهدان در سومین روزمهمانی کیلومتری عید غدیر

زاهدان - مردم زاهدان در سومین روز از مهمانی کیلومتری غدیر با حضور پر شور خود این عید بزرگ را جشن گرفتند.

دریافت 28 MB
کد مطلب 6851125

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها