https://mehrnews.com/x3cfsT ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۲ کد مطلب 6851125 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۲ تایم لپس؛ حضور پر شور مردم زاهدان در سومین روزمهمانی کیلومتری عید غدیر زاهدان - مردم زاهدان در سومین روز از مهمانی کیلومتری غدیر با حضور پر شور خود این عید بزرگ را جشن گرفتند. دریافت 28 MB کد مطلب 6851125 کپی شد مطالب مرتبط زاهدان برای سومین روز متوالی میزبان جشن ۳ کیلومتری «عید غدیر» می شود اینفوگرافیک؛ عید غدیر در سیستان و بلوچستان طنین «یاعلی» از پایتخت وحدت اسلامی طنین «یاعلی» از بلوچستان ایران مهمونی کیلومتری غدیر؛ فریاد ایستادگی در برابر ظلم و الگوی عدل علوی برچسبها زاهدان عید سعید غدیرخم مهمونی کیلومتری غدیرخم
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