https://mehrnews.com/x3cdWn ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۱۳ کد مطلب 6849874 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۱۳ تجمع مردم دلگان در نود و پنجمین شب حضور دلگان- مردم شهر دلگان در نود و پنجمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 24 MB کد مطلب 6849874 کپی شد مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ عید غدیر در سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ مهمانی کیلومتری غدیرخم در زاهدان طنین «یاعلی» از پایتخت وحدت اسلامی مهمونی کیلومتری غدیر؛ فریاد ایستادگی در برابر ظلم و الگوی عدل علوی برچسبها شهرستان دلگان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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