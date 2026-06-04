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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۱۳

تجمع مردم دلگان در نود و پنجمین شب حضور

تجمع مردم دلگان در نود و پنجمین شب حضور

دلگان- مردم شهر دلگان در نود و پنجمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی برگزار کردند.

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کد مطلب 6849874

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