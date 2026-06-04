  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۹

حال و هوای شهر زاهدان در شب عید غدیر

حال و هوای شهر زاهدان در شب عید غدیر

زاهدان- مردم شهر زاهدان در شب عید غدیر جشن و شادی برگزار کردند و حال و هوای این شهر را متحول کردند.

دریافت 20 MB
کد مطلب 6849870

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها