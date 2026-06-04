https://mehrnews.com/x3cdWh ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۹ کد مطلب 6849870 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۹ حال و هوای شهر زاهدان در شب عید غدیر زاهدان- مردم شهر زاهدان در شب عید غدیر جشن و شادی برگزار کردند و حال و هوای این شهر را متحول کردند. دریافت 20 MB کد مطلب 6849870 کپی شد مطالب مرتبط طنین «یاعلی» از پایتخت وحدت اسلامی اینفوگرافیک؛ مهمانی کیلومتری غدیرخم در زاهدان حماسه حضور در پایتخت وحدت اسلامی اینفوگرافیک؛ عید غدیر در سیستان و بلوچستان مهمونی کیلومتری غدیر؛ فریاد ایستادگی در برابر ظلم و الگوی عدل علوی برچسبها زاهدان عید سعید غدیرخم جشن عید غدیر
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