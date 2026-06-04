پلمب ۷ واحد صنفی متخلف در هیرمند 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد شیبک ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط ماموران پلیس در شهرستان هیرمند اجرا شد.

فرمانده انتظامی هیرمند گفت: در این طرح ۷ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات و گران‌فروشی پلمب شدند.

وی در پایان ضمن تاکید بر ادامه طرح های نظارت بر اماکن و صنوف متخلف و قدردانی از همکاری خوب شهروندان با پلیس در اجرای این طرح ها، از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده تخلفات صنفی، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

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