امام جمعه زابل: آمریکا با هویت ایرانی-اسلامی ملت ایران مشکل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید پوراندخت در خطبه های نماز جمعه این هفته زابل با توصیه خود و نمازگزاران به تقوای الهی، سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد و دستگیری امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۲ را گرامی داشت و یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب اسلامی و شهدای این قیام را زنده نگه داشت.

امام جمعه زابل با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، ولادت امام موسی بن جعفر(ع) را تبریک گفت و اظهار داشت: نباید تصویری منفعل از این امام همام ارائه شود، چرا که دوران زندان طولانی ایشان نشان‌دهنده جهاد مستمر و نقش‌آفرینی جدی در هدایت جامعه است.

وی افزود: امام موسی کاظم(ع) نقش مهمی در تبیین معارف دینی و تداوم مکتب اهل‌بیت(ع) پس از امام صادق(ع) ایفا کردند و حضور فرزندان ایشان در ایران، از جمله امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س)، منشأ برکات فراوان برای مردم این سرزمین بوده است.

تأکید بر تکریم سالمندان و جایگاه خانواده

پوراندخت همچنین با اشاره به روز مباهله، این واقعه را سندی روشن بر حقانیت اهل‌بیت(ع) دانست و همراهی پیامبر اسلام(ص) با آنان را نشانه جایگاه ویژه ایشان در هدایت بشر عنوان کرد.

وی با گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، بر ضرورت احترام به سالمندان تأکید کرد و گفت: در فرهنگ اسلامی، بزرگان جامعه سرمایه‌های ارزشمند و دارای تجربه هستند و باید مورد توجه و تکریم قرار گیرند.

افشای اهداف دشمن در جنگ ترکیبی

امام جمعه زابل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت عید غدیر و سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، اظهار داشت: نظام سلطه، به‌ویژه آمریکا، با هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی ملت ایران مشکل دارد و درصدد تضعیف این مؤلفه‌ها است.

وی با بیان اینکه دشمنان در عرصه نظامی از ملت ایران شکست خورده‌اند، افزود: اکنون با بهره‌گیری از ابزارهای جنگ ترکیبی، تلاش می‌کنند از طریق ترویج یأس، تردید، ترس و اختلاف، انسجام داخلی کشور را تضعیف کنند.

پوراندخت تصریح کرد: در این جنگ، دشمن بر دو محور کاهش تاب‌آوری مردم و ایجاد خطا در تصمیم‌گیری مسئولان تمرکز کرده و تلاش دارد با عملیات روانی، فضای جامعه را دچار بدبینی کند.

هشدار نسبت به اعتماد به دشمن

وی با هشدار درباره رفتار دوگانه آمریکا در مذاکرات گفت: نباید به وعده‌های دشمن اعتماد کرد و هرگونه ساده‌اندیشی در این زمینه می‌تواند خسارت‌بار باشد.

امام جمعه زابل تأکید کرد: مسئولان باید از هرگونه گفتار و رفتار ناامیدکننده و تفرقه‌انگیز پرهیز کرده و با شفافیت و تدبیر، مانع شکل‌گیری بدبینی در جامعه شوند.

پوراندخت در پایان، راه مقابله با توطئه‌های دشمن را حفظ وحدت، افزایش بصیرت، مطالعه تاریخ و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب دانست و ابراز امیدواری کرد: ملت ایران با هوشیاری، اجازه تکرار تجربه‌های تلخ گذشته را نخواهند داد و مسیر پیشرفت کشور را با قدرت ادامه خواهند داد.