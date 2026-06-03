ابراهیم نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرارسیدن عیدالله‌الاکبر، عید سعید غدیر خم، اظهار کرد: غدیر را نباید صرفاً در چارچوب یک رویداد تاریخی صدر اسلام محدود کرد؛ بلکه غدیر یک گفتمان تمدنی و الگویی جامع برای اداره جامعه بشری در همه زمان‌ها و دوران‌ها است.

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان افزود: واقعه غدیر خم نقطه عطفی در گذار از یک نظام صرفاً تبلیغی به یک نظام سیاسی و اجتماعی منسجم به شمار می‌رود. آنجا که پیامبر گرامی اسلام(ص) به فرمان الهی، امیرالمؤمنین علی(ع) را به عنوان وصی و جانشین خود معرفی می‌کنند، در حقیقت الگویی از رهبری را به بشریت عرضه می‌شود که معیار آن شایستگی، علم، عدالت و فضیلت است، نه وراثت، ثروت و قدرت‌طلبی.

این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت تبیین ابعاد مختلف غدیر گفت: غدیر نقشه راهی نجات‌بخش برای جوامع انسانی است. برگزاری جشن‌های مردمی و باشکوه غدیر صرفاً یک کنش عاطفی نیست، بلکه بیانیه‌ای سیاسی ـ اجتماعی و تجدید میثاقی جمعی با آرمان‌های حکومت علوی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: هر اطعام، هر پرچم برافراشته در کوچه‌ها و خیابان‌ها و هر جلوه از شادی مؤمنانه در این ایام، در واقع رأیی نمادین به حاکمیت ارزش‌های انسانی و الهی در مناسبات قدرت جهانی است. این جشن‌ها مفهوم «امت واحده» را از صفحات تاریخ خارج کرده و آن را در متن زندگی امروز مردم جاری و ملموس می‌سازد.