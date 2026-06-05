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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

امام جمعه بنجار: قیام ۱۵ خرداد نقطه عطف انقلاب اسلامی بود

امام جمعه بنجار: قیام ۱۵ خرداد نقطه عطف انقلاب اسلامی بود

بنجار - خطیب جمعه بنجار با گرامیداشت سالروز قیام ۱۵ خرداد، این واقعه را نقطه عطفی در مسیر شکل‌گیری انقلاب اسلامی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی اربابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بنجار با اشاره به قیام خونین ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ در شهرهای تهران، قم و ورامین اظهار داشت: این قیام که توسط رژیم شاهنشاهی سرکوب و صدها نفر در آن به شهادت رسیدند، آغاز مسیری بود که در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ انجامید.

نقش مردم و رهبری؛ دو رکن پیروزی انقلاب

امام جمعه بنجار «نقش مردم» را نخستین عامل اثرگذار در این قیام عنوان کرد و افزود: مردم با آگاهی دینی و سیاسی، خود را در سرنوشت کشور سهیم دانستند و با حضور در صحنه، قدرت واقعی نظام را رقم زدند. به گفته وی، اقتدار هر نظام بیش از آنکه به تجهیزات وابسته باشد، به همراهی مردم متکی است و حضور مستمر آنان، پشتوانه‌ای بی‌بدیل برای انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

اربابی «رهبری امام خمینی(ره)» را دومین محور تعیین‌کننده دانست و تصریح کرد: نگاه راهبردی امام راحل از سال ۴۲، مبتنی بر اتکا به نسل جوان و اعتماد به مردم بود؛ همان جوانانی که در سال‌های ۵۷ و پس از آن، نقش‌آفرین اصلی تحولات کشور شدند. این رویکرد نشان‌دهنده بصیرت و درایت رهبران الهی در هدایت ملت‌ها در مسیرهای دشوار است.

وی با گرامیداشت یاد شهدای ۱۵ خرداد، افزود: مردم با ایستادگی در کنار رهبری، سختی‌ها را تحمل کردند و با استقامت، مسیر پیروزی انقلاب را هموار ساختند.

لزوم تاب‌آوری ملی و توجه به معیشت مردم

امام جمعه بنجار در ادامه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، اظهار داشت: هر حرکت الهی که با اخلاص برای خدا انجام شود، با پشتیبانی مردم همراه خواهد شد و تجربه انقلاب اسلامی گواهی روشن بر این حقیقت است.

وی با تأکید بر ضرورت «تاب‌آوری ملی» در شرایط کنونی افزود: کشور در وضعیت حساسی قرار دارد و افزایش تاب‌آوری، حفظ وحدت و انسجام، تقویت اعتماد متقابل و پرهیز از هم‌صدایی با دشمن، از مهم‌ترین توصیه‌های راهبردی رهبر انقلاب است. هر اقدامی که موجب ناامیدی و بدبینی در جامعه شود، در راستای اهداف دشمن تلقی می‌شود.

اربابی در پایان با اشاره به وضعیت معیشتی مردم، خواستار توجه ویژه مسئولان به این موضوع شد و گفت: کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم نیازمند اقدامات فوری و مؤثر است و اجرای دقیق قوانین حمایتی و کنترل قیمت‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را کاهش دهد.

کد مطلب 6850955

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