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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۵

دیدار امام جمعه شیعیان نیمروز افغانستان با امام جمعه زاهدان

دیدار امام جمعه شیعیان نیمروز افغانستان با امام جمعه زاهدان

زاهدان- نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در دیدار امام جمعه شیعیان نیمروز افغانستان، بر گسترش فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی و رسیدگی بیشتر به مسائل مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین فیاض، امام جمعه شیعیان ولایت نیمروز افغانستان، با حضور در دفتر آیت‌الله مصطفی محامی، نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، حجت‌الاسلام‌والمسلمین فیاض گزارشی از وضعیت مردم شیعه و اهل سنت افغانستان ارائه کرد و به تشریح فعالیت‌های حوزه‌های علمیه، مساجد و برنامه‌های علمی، فرهنگی و مذهبی در این کشور پرداخت.

آیت‌الله محامی نیز ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده، بر ضرورت تداوم و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی و توجه بیشتر به مسائل و نیازهای مردم تأکید کرد.

کد مطلب 6920697

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