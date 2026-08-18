دیدار امام جمعه شیعیان نیمروز افغانستان با امام جمعه زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین فیاض، امام جمعه شیعیان ولایت نیمروز افغانستان، با حضور در دفتر آیت‌الله مصطفی محامی، نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، حجت‌الاسلام‌والمسلمین فیاض گزارشی از وضعیت مردم شیعه و اهل سنت افغانستان ارائه کرد و به تشریح فعالیت‌های حوزه‌های علمیه، مساجد و برنامه‌های علمی، فرهنگی و مذهبی در این کشور پرداخت.

آیت‌الله محامی نیز ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده، بر ضرورت تداوم و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی و توجه بیشتر به مسائل و نیازهای مردم تأکید کرد.