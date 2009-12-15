به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد کری مالیگان بازیگر فیلم "یک آموزش"، سائورس رونان بازیگر "استخوان‌های دوست‌داشتنی"، گابوری سیدیبه بازیگر "پرشس" و مایکل استولبرگ بازیگر "یک مرد جدی" برندگان این جایزه هستند.

جایزه هنرشناسی جشنواره سانتا باربارا برای تشویق بازیگران برای نقش‌آفرینی‌های برجسته در فیلم‌های سال گذشته اهدا می‌شود. در جشنواره سال 2009 بازیگرانی چون جولین مور، ساندرا بولاک، کالین فرث، استنلی توچی، ورا فارمیگا، پیتر سارسگارد و کریستف والتس برنده این جایزه شده‌اند.

این جوایز در مراسمی روز هفتم فوریه به برندگان اهدا می‌شود. جشنواره فیلم سانتا باربارا از چهار تا 14 فوریه 2010 برگزار خواهد شد.