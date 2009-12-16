اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، نائب رئیس هیئت تیراندازی با کمان خراسان شمالی گفت: اردوی آمادگی تیم تیراندازی با کمان بانوان خراسان شمالی برای حضور در مسابقات کشوری برقرار است. علی طیبی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: تمرینات آمادگی این تیم بصورت مستمر و چهار روز در هر هفته در سالن تیراندازی باکمان مجموعه ورزشی علیدخت بجنورد در حال پیگیری است.

وی اظهار داشت: با برگزاری یکدوره مسابقه انتخابی که چهارم دیماه بین ورزشکاران شهرستانی و اعضای حاضر تیم استان انجام خواهد شد، چهار نفر بعنوان اعضای اصلی تیم تیراندازی با کمان بانوان استان انتخاب خواهند شد.

وی تصریح کرد: تیم استان خراسان شمالی، امسال به علت مشکلات تحصیلی دانش آموزان و نبود امکانات ورزشی در المپیاد ایرانیان شرکت نخواهد کرد. هم اکنون 12 کماندار زن در تیم این استان فعالیت می کنند.

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