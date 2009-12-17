افزایش میزان مشارکت شهروندان تهرانی در پرداخت به موقع عوارض

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمد پورزرندی با اعلام این مطلب در مراسم سومین قرعه‌کشی عوارض نوسازی، کسب و پیشه و خدمات مدیریت پسماند واحدهای مسکونی و تجاری که عصر روز چهارشنبه 25 آذرماه سال‌جاری در تالارسعدی برج میلاد برگزار شد تصریح کرد: درآمدهای پایدار به دنبال رفاه شهروندان و تبیین حس مسئولیت پذیری شهروندی است.

وی افزود: اگر با نگاهی عملی مسائل را تحلیل کنیم متوجه خواهیم شد که در کلانشهرهای ایران و به خصوص در تهران 75 تا80 درصد درآمدهای شهرداری از راه فروش پروانه آیتمهای درآمدی ساخت وساز صورت می پذیرد. روشن است که درآمدهای برپایه مالیات (عوارض) که به بهبود استفاده از منابع منجر شود بهترین نوع درآمدهای پایدار هستند که دستیابی به آن می تواند به توسعه کلانشهرها کمک کند.

پورزرندی افزود: مشکل شهرداریها بیشتر تحت تأثیر عوامل خارج از شهرداری است. علاوه بر فقدان چارچوبهای غیرقانونی لازم برای شهرداریها نحوه تعامل و روابط شهرداریها با دولت مرکزی نیز به طور کامل روشن نشده است.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران با اشاره به وابستگی شهرداریها به بخش مسکن گفت: گرچه این درآمدها بسیار ناپایدار است اما به عقیده برخی کارشناسان، ناگزیر و عقلانی و در جهت کسب منافع حاصله از توزیع رانت نفتی بوده است.

وی افزود: از سوی دیگر، بی نیازی دولت مرکزی از مالیاتهای مردم فرهنگ مالیات دهی در ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

وی ادامه داد: شهرداریها در کشور پیشگامان اجرای حکمرانی وابسته به مردم هستند که برای تغییر دیدگاه شهروندان نیازمند کار فرهنگی گسترده هستیم.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران گفت: در سالهای اخیر به جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات رسانی بخش عمده درآمد شهرداری از طریق فروش تراکم بوده است که از زمره درآمدهای پایدار به شمار می آید. در حالی که اگر مدیریت شهری بخواهد در چارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند باید متکی به درآمدهای پایدار باشد.

وی اضافه کرد: از جمله مهمترین آن عوارض نوسازی و عمران شهری است که شهرداری تهران در دو سال گذشته با تشویق شهروندان به پرداخت عوارض محلی خود قدم های بزرگی در جهت مشارکت شهروندان در اداره شهر برداشته است.

پورزرندی گفت: در دو دوره گذشته جوایزی برای سپاس از مشارکت شهروندانی که مدیریت شهری را در این زمینه یاری داده اند با قید قرعه اهدا کرده ایم و امسال هم بین شهروندان خوش حساب با حضور نماینده محترم دادستانی قرعه کشی صورت گرفت و انشاء الله در اواخر بهمن یا اوایل اسفندماه طی مراسمی جوایز ویژه این عزیزان اهدا خواهد شد.

وی با یادآوری تلاش شهرداری تهران به منظور ترویج فرهنگ پرداخت عوارض تصریح کرد: پرداخت به موقع عوارض می تواند به مدیریت شهری این امکان را بدهد که شهری زیباتر و پویا تر برای شهروندان داشته باشیم.

وی با اعلام اینکه طی دو سال گذشته میزان مشارکت شهروندان در پرداخت به موقع عوارض افزایش یافته است اظهار داشت: اگر چه سهم عوارض در هزینه ها کم است اما روندی که در پیش روی ما قرار گرفته به سمت نهادینه کردن پرداخت عوارض است که در بلند مدت می تواند مدیریت شهری را از وابستگی به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز کاهش دهد.

جوایز عوارض نوسازی، یک دستگاه آپارتمان مسکونی با کلید طلایی، 22 دستگاه خودروی سواری کم مصرف ام.وی.ام، 10 جایزه اسکناس 10هزار ریالی به طول تونل توحید، 131 جایزه کمک هزینه سفر حج عمره هر یک به ارزش 6 میلیون ریال است

پورزرندی گفت: خوشبختانه امسال 23 درصد از درآمدهای شهرداری از درآمدهای پایدار که همان عوارض است بوده که نشان از اعتماد شهروندان به مدیریت شهری است و به همین دلیل نیز حق مردم تهران است که بدانند درآمدها در کجا و چگونه و با چه شرایطی هزینه می شود. وی با تاکید بر اینکه شفافیت مالی و پاسخگویی به شهروندان تهرانی از مهمترین برنامه های شهرداری است تصریح کرد : امروز ما گزارشهای مالی را به صورت ماهیانه در سایت شهرداری به شهروندان ارائه می دهیم.

پورزرندی اظهار داشت: عمده درآمد شهرداری کلانشهرها از ساخت و ساز است که با تدوین طرح درامدهای پایدار و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر تهران سالانه پنج درصد از اتکای شهرداری به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز کاهش می یابد.

وی گفت: کمکهای دولت به شهرداری صرفا در بخش حمل و نقل است که این کمکها رقمی بین 7 الی 10 درصد بودجه شهرداری است در حالی که این رقم در دنیا بیش از 25 درصد است.



در این مراسم تعدادی از شهروندان خوش‌حساب تهرانی که عوارض نوسازی، کسب و پیشه خدمات و مدیریت پسماند واحدهای غیر مسکونی و یا تجاری خود را تا پایان مهرماه سال جاری پرداخت کرده بودند به همراه مدیران مجموعه شهردای گرد هم آمدند تا به قید قرعه از جوایز ویژه‌ای که شهرداری تهران در نظر گرفته شده بود بهره‌مند شوند.

عوارض به عنوان منبع درآمد پایدار شهرداریهاست که چنانچه کلیه شهروندان کلانشهر تهران عوارض نوسازی منازل مسکونی و تجاری خود را پرداخت کنند مبلغ به دست آمده در عمران و آبادانی شهر هزینه خواهد شد و بر این اساس مجموعه مدیریت شهری و به‌ خصوص معاونت‌ مالی و اداری شهرداری تهران سعی بر تشویق شهروندان در پرداخت آن دارد و معتقد است این درآمدها تماماً برای ادارة شهر هزینه می‌شود تا دستیابی شهرداری به درآمدهای پایدار افزایش یابد و اتکا به ساخت و ساز کاهش یابد.

شهرداری تهران در این مراسم به منظور جلب مشارکت شهروندان تهرانی که در پرداخت به موقع عوارض نوسازی، کسب و پیشه و بهای خدمات پسماند در سال 88 اقدام کردند به قید قرعه جوایزی را اهدا کرد.

قرعه‌کشی این مراسم در سه بخش عوارض نوسازی، کسب و پیشه و بهای خدمات مدیریت پسماند صورت گرفت. جوایز عوارض نوسازی، یک دستگاه آپارتمان مسکونی با کلید طلایی، 22 دستگاه خودروی سواری کم مصرف ام.وی.ام، 10 جایزه اسکناس 10هزار ریالی به طول تونل توحید، 131 جایزه کمک هزینه سفر حج عمره هر یک به ارزش 6 میلیون ریال است.

علاوه بر این جوایز عوارض کسب و پیشه نیز ، 3 جایزه اسکناس 20 هزار ریالی به ارتفاع برج میلاد، 3 جایزه کمک هزینه خرید مسکن هریک به ارزش 100 میلیون ریال، 131 جایزه کمک هزینه سفر به عتبات عالیات هر یک به ارزش 4 میلیون ریال، 31 جایزه کمک هزینه تحصیلی ماهانه به مبلغ 2 میلیون ریال از جوایز عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات پسماند است.

جوایز بهای خدمات مدیریت پسماند نیز عبارت است از 131 قطعه سکه تمام بهار آزادی، 31 دستگاه دوچرخه، افتتاح 31 حساب قرض‌الحسنه 5 میلیون ریالی در مؤسسه مالی و اعتباری شهر و 31 کمک هزینه خرید جهیزیه هر یک به ارزش یک میلیون ریال.