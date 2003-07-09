ترجمه گروهي آخرين هري پاتر در اينترنت

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويتر، طرفداران آلماني هري پاتر نمي توانند براي ترجمه رسمي آخرين كتاب از ماجراهاي اين بچه جادوگر جي كي رولينگ صبر كنند . به همين خاطر اين افراد در حال حاضر در حال ترجمه كتاب جديد به زبان آلماني دريك پايگاه اينترنتي اند .

بنابر اين گزارش ، آخرين كتاب اين پسر جادوگر با عنوان "هري پاتر و فرمان ققنوس"در چند سال اخير تنها كتاب انگليسي اي بوده ، كه درصدر جدول پرفروش ترين كتب آلماني زبان قرار گرفته است . ترجمه اين كتاب به زبان آلماني هشتم نوامبر، هفدهم آبان ماه سال جاري ، در آلمان چاپ خواهد شد اما صدها دوستداربي صبر آلماني نمي توانند تا آن زمان حوصله كنند لذا در حال حاضر به سختي در تلاش اند تا اين كتاب قطور را مشتركا درپايگاهي از شبكه جهاني اينترنت ترجمه كنند .

اين گزارش مي افزايد: در اين روش تر جمه ، هر دو صفحه انگليسي به عهده يكي از مترجمان است اما با احتساب تعداد صفحات بسيار اين كتاب ، ترجمه آلماني آن حدود دوهزار صفحه در اينترنت مي شود و البته ترجمه ها هم تاحدودي متفاوت خواهند شد . برنارد كولمن كه اين پايگاه اينترنتي را ايجاد كرده است به روز نامه تاگس اشپيگل گفت : نتيجه اين كار يك ترجمه واحد كامل نيست و البته مشكلاتي را به همراه خواهد داشت . وي با اشاره به اين كه اين كار با هدف تجاري انجام نمي پذيرد گفت: به منظور رعايت حقوق كپي رايت ، اعضا پس از اتمام ترجمه تنها مي توانند متن كامل شده را بخوانند و امكان كپي گرفتن از آن وجود ندارد .

